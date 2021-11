Ecco cosa vi attende sul nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola.

Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne Grazia arriva in edicola e su app con un'edizione speciale che parla di libertà femminile. Attraverso le storie di donne che hanno sfidato i pregiudizi sessisti per inseguire le proprie ambizioni vogliamo dare alle ragazze la motivazione per sentirsi libere di realizzare i propri sogni e onorare le proprie ambizioni.

Questo numero di Grazia è dedicato in modo particolare alle ragazze Stem (acronimo che sta pre Science, Technology, Engineering and Mathematics), che hanno scelto di intraprendere studi e carriere nei campi della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica ancora considerati appannaggio maschile.

La nostra star di copertina è l’attrice Anna Foglietta che al cinema è l'interprete del film "Trafficante di virus", una storia ispirata alla biografia della scienziata italiana più famosa, Ilaria Capua. Nell'intervista con Grazia, l’attrice racconta come si sia messa davvero a nudo per questo ruolo e di come lei stessa abbia coltivato il talento e la libertà senza mai rinunciare alla sua parte erotica. Foglietta ha posato per un servizio fotografico potente: tra luci led, monitor e abiti seducenti. E proprio Ilaria Capua, un modello per le giovani donne, è protagonista di un’intervista approfondita. Capua, che dirige oggi un centro di ricerca e di eccellenza in Florida, racconta al nostro giornale le sfide, le cadute e le rivincite che hanno accompagnato il suo amore per la ricerca.

In un'inchiesta raccontiamo insieme con avvocate, economiste e attiviste perché realizzare le proprie ambizioni e raggiungere l'indipendenza economica siano l'antidoto agli abusi domestici. Le università scientifiche che spalancano le porte alle ragazze, le ricercatrici che ci hanno portato fuori dalla pandemia, le vincitrici dei premi Nobel, tutto questo è su Grazia da oggi in edicola e su app.

Tra le donne protagoniste di questo numero speciale di Grazia ci sono anche Maria Cristina Messa, Ministra dell'Istruzione e della Ricerca; la senatrice a vita Elena Cattaneo, farmacologia e biologa esperta di staminali, la chimica Luisa Torsi, vincitrice del Wilhelm Exner Medal 2021, Michela Di Biase, consigliera regionale del Lazio che ha firmato la proposta di legge per accrescere il numero delle scienziate.

La moda di Grazia vi guida nella scelta dei pezzi più caldi di stagione: protagonista di stile è la lana in tutte le sue declinazioni, dagli abiti ai maglioni ai legging a coste. Nelle pagine della bellezza vi raccontiamo dei profumi che fanno emozionare e delle maschere per gli occhi per combattere lo stress e avere uno sguardo più giovane.

