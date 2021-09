Ecco cosa vi attende sul nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola!

Il nuovo numero di Grazia è già in edicola e su app. La nostra star di copertina questa settimana è Madame, nome d’arte di Francesca Calearo. A soli 19 anni Madame è una delle voci più originali della canzone italiana ed è diventata punto di riferimento di una generazione che rifiuta i luoghi comuni e le etichette. Nell'intervista con Grazia racconta il suo bisogno di vivere emozioni totalizzanti. Per il nostro settimanale ha posato all'interno di una storica villa dallo stile napoleonico, Villa Paradeisos nel cuore di Varese, immersa in un giardino con piante giapponesi, con indosso abiti couture e capi dal sapore street.

Nelle pagine di attualità svolgiamo un’inchiesta sui vaccini nei bambini da 5 a 12 anni in attesa del via libera dalle autorità sanitarie. Abbiamo intervistato l’attivista afgana Mariam Wardak che, dall’America dove vive, porta aiuto alle giovani del suo Paese nonostante le minacce degli estremisti islamici. Vi raccontiamo cosa succede nelle scuole elementari di Parigi, dove un gruppo di mamme ha fermato l'apertura di una sala speciale dove i giovani possono consumare stupefacenti.

Tra i protagonisti di Grazia questa settimana c'è la regista francese Julia Ducournau, Palma d'oro al Festival di Cannes con il film “ Titane”. A Grazia racconta la rabbia delle donne che esprime col suo film.

Nelle pagine dedicate alla moda abbiamo un'esclusiva: in occasione del 40esimo compleanno di Emporio Armani, re Giorgio ha curato solo per Grazia lo styling di un servizio fotografico inedito che anticipa la collezione Emporio Primavera-Estate 2022. Oltre a questo shooting straordinario troverete anche tutte le giacche, imbottite e super tecniche, che daranno forma e stile all'autunno. Il collo, il tratto che va dal mento al décolleté, è protagonista delle pagine dedicate alla bellezza. Vi sveliamo i segreti per mantenerlo tonico e luminoso con maschere, sieri e massaggi yoga facciali.

Ci vediamo in edicola!