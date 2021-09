Ecco cosa vi attende sul nuovo numero di Grazia

Il nuovo numero di Grazia è da oggi in edicola e su app. La nostra star di copertina è Valeria Golino, 55 anni. L'attrice e regista è in tv al fianco di Jennifer Aniston e Reese Witherspoon in una delle serie più apprezzate negli Stati Uniti, "The Morning Show". Girato a Los Angeles, è un ritorno alle origini per Valeria: la sua carriera cinematografica è infatti cominciata più di trent'anni fa a Hollywood dove ha lavorato accanto a tante star, da Tarantino a Sean Penn. Nell'intervista con Grazia Golino parla dei momenti che hanno cambiato il corso della sua vita: dell'infanzia in Grecia con la madre e del dolore per la perdita del padre, del destino di ritrovarsi in un film, "La scuola cattolica", con l'ex compagno Riccardo Scamarcio e della scommessa di un nuovo amore. Per il nostro settimanale Golino ha posato per un servizio fotografico di carattere in una villa romana.

Nelle pagine di attualità questa settimana trovate il nostro viaggio nel campo delle rifugiate afgane in Italia. Scriviamo di anoressia e bulimia perché durante l'emergenza sanitaria i giovani che soffrono di disturbi alimentari in Italia sono aumentati del 30 per cento. Alla vigilia degli scioperi globali per salvare il pianeta parliamo di quella che psicologi hanno definito "ansia climatica". Una paura che colpisce molti ragazzi che, convinti che la Terra sia condannata alla distruzione, si chiudono in casa, cercano di non sprecare risorse e soffrono di attacchi di panico.

Tra i protagonisti del numero ci sono l'agente 007 Daniel Craig, l'attrice premio Oscar Jennifer Hudson, e l'attrice Vanessa Hudgens. Parlano l'attore Marco Bocci, la scrittrice Viola Ardone, e il vincitore del Premio Strega Emanuele Trevi. Per la sua rubrica "7teen-Le interviste di Elisa Maino" la star di TikTok ha incontrato Mattia Stanga, uno dei volti più amati dei social.

La moda è spettacolare: per l'autunno-Inverno Grazia ha fotografato le creazioni più belle degli stilisti internazionali sui tetti di Parigi e tra le distese di lavanda dell'altopiano di Valensole, in Francia. Per voi abbiamo anche scelto i cappotti più desiderabili di stagione. Nelle pagine della bellezza ci prendiamo cura dei vostri capelli e vi diamo tutte i consigli per una chioma piena, vitale e lucente. Ci vediamo in edicola!

Foto: @andy_olive Styling: @valeriajmarchetti Pettinature: @rdarobertodantonio Trucco: @nikipinna Look: @gucci @bottegaveneta