Le star hanno sfilato sul red carpet della 64esima edizione dei David di Donatello: scoprite tutte le mise più belle

Si sono svolti ieri sera a Roma i David di Donatello 2019 e le star, italiane e internazionali, non si sono lasciate scappare l'occasione per sfoggiare i loro look migliori.

Il red carpet della 64esima edizione degli "Oscar" del cinema italiano ha visto protagonista indiscussa la splendida Uma Thurman, una delle ospiti più attese della serata.

L'attrice americana ha premiato Alessandro Borghi come Miglior Attore protagonista per il film "Sulla mia pelle" e ha ritirato un David speciale alla carriera con tanto di standing ovation del pubblico in sala.

Tante le celeb che hanno scelto il total black. A cominciare da Elena Sofia Ricci, Migliore Attrice protagonista per il film di Paolo Sorrentino "Loro".

Ma anche la splendida Kasia Smutniak, Fiammetta Cicogna, Serena Rossi e Isabella Ferrari.

Red on red per le attrici Jasmine Trinca e Stefania Rocca e per la socialite Taylor Mega, mentre la modella cubana Ariadna Romero ha puntato su un longdress scintillante ricoperto di paillettes.

Scoprite con noi le mise più belle della serata.





I look dei David di Donatello 2019 Elena Sofia Ricci in Franco Ciambella

Credits: Getty Images

Uma Thurman in Giorgio Armani e sandali Roger Vivier

Credits: Getty Images

Alba Rohrwacher

Credits: Getty Images



Carolina Crescentini in Gucci

Credits: Getty Images

Valeria Golino in Prada

Credits: Getty Images

Kasia Smutniak in Givenchy

Credits: Getty Images



Andrea Delogu

Credits: Getty Images

Anna Foglietta in Giorgio Armani

Credits: Getty Images

Ariadna Romero in Babylon

Credits: Getty Images



Chiara Baschetti in Salvatore Ferragamo

Credits: Getty Images

Elena Cucci in Stella McCartney

Credits: Getty Images

Elisa Visari in Dolce & Gabbana

Credits: Getty Images



Fiammetta Cicogna in Salvatore Ferragamo

Credits: Getty Images

Geppi Cucciari in Antonio Marras

Credits: Getty Images

Isabella Ferrari con clutch di Roger Vivier

Credits: Getty Images



Jasmine Trinca

Credits: Getty Images

Marianna Fontana in Gucci

Credits: Getty Images

Melissa Greta Marchetto in Giorgio Armani

Credits: Getty Images



Sabrina Impacciatore

Credits: Getty Images

Serena Rossi in Emporio Armani e gioielli Damiani

Credits: Getty Images

Stefania Rocca in Valentino

Credits: Getty Images



Taylor Mega

Credits: Getty Images

