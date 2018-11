Geronimo Stilton lancia un progetto per scoprire il potere della gentilezza… un gesto alla volta

Mostri di Gentilezza è un’iniziativa destinata a tutti i ragazzi delle scuole primarie d’Italia e ai loro familiari.



Questo progetto prevede uno sviluppo a 360°: dalla scuola al web, dalla famiglia alle librerie. Tutti sono invitati a diffondere gentilezza in ogni aspetto della vita quotidiana, diventando “mostruosamente” contagiosi!





Per questo motivo, la scuola è il primo canale a cui Geronimo Stilton si rivolge: è qui, infatti, che i piccoli si formano e imparano a relazionarsi con gli altri. Ragazzi e docenti potranno sperimentare come la gentilezza sia in grado di contrastare la prepotenza.



Oltre 4.000 insegnanti si sono già iscritti al sito www.mostridigentilezza.it dove trovano contenuti speciali, attività e materiali didattici a loro disposizione (come il gentil-memory, il divertente pop-up, gli occhiali della gentilezza e molto altro da scaricare).



Le scuole che si sono iscritte entro il 3 ottobre hanno anche partecipato a un concorso per vincere una visita di Geronimo “in pelliccia e baffi” a scuola oppure una biblioteca dei suoi libri.

In una sezione del sito dedicata alla famiglia sono disponibili appositi materiali per partire alla scoperta del potere della gentilezza in modo originale e stimolante, attraverso attività e giochi per divertirsi in famiglia o con gli amici: dalla ricetta alla cena della gentilezza, dai simpatici bigliettini nascosti ovunque con buoni pensieri o gesti suggeriti fino alla creazione di un vero mostro goloso solo di parole gentili!

Tantissime le proposte da realizzare, in attesa del 6 novembre, data in cui partirà la Settimana della Gentilezza: molte sorprese che accompagneranno i partecipanti all’iniziativa fino alla Giornata Mondiale della Gentilezza, il 13 novembre.



Scaricabile dal sito e in libreria è disponibile inoltre Il Piccolo libro della Gentilezza di Geronimo Stilton, dove i lettori troveranno kit e idee per festeggiare tutti insieme la gentilezza.

Infine, il 10 novembre alle ore 11 si terrà a Milano (presso l’Auditorium San Fedele di Milano in via Ulrico Hoepli, 3/b) una grande festa/spettacolo ricca di gadget e mostri gentili, durante la quale i giovani amici potranno incontrare Geronimo Stilton “in pelliccia e baffi”, accompagnato da un ospite d’eccezione: Lorenzo Baglioni (attore, comico, cantante e conduttore su Boing de L’isola degli eroi, programma amatissimo dai ragazzi).