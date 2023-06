La conduttrice posa durante la sua prima gravidanza e a Grazia parla di sé, del peso di crescere sentendo addosso gli sguardi maschili e le critiche femminili, del giorno in cui un professore la molestò a scuola e della sera in cui ha incontrato l’uomo della sua vita, il portiere Loris Karius, futuro padre della bambina che aspetta

Diletta Leotta è la protagonista del nuovo numero di Grazia in edicola da oggi, giovedì 29 giugno, con un'intervista e un servizio fotografico esclusivi. Leotta posa durante la sua prima gravidanza in una serie di scatti esclusivi che la ritraggono anche nella vasca, col pancione, e si racconta a Grazia in maniera molto intima parlando della bambina che presto guarderà negli occhi.

Nel corso dell’intervista Diletta ripercorre alcuni dei momenti più importanti della sua vita, oltre che le emozioni e gli stati d’animo che l’hanno accompagnata. Come ad esempio la sensazione di crescere sentendosi addosso le critiche e i pregiudizi femminili.

E a questo proposito Camilla Baresani, che ha scritto l’intervista di Grazia, le domanda: Diletta, come si spiega questo odio femminile che l’accompagna? «Proprio non lo so, vorrei chiederlo a loro, e anzi mi aiuti lei a capirlo. Forse, nel caso della giornalista Paola Ferrari che più volte mi ha attaccata, è dovuto al fatto che non ci siamo mai incontrate. Magari, se mi conoscesse, direbbe: “Scusate ho sbagliato”».

Sempre in tema di odio femminile passa poi a un altro episodio della sua vita: «Ricordo che, in seconda o terza liceo, una professoressa mi fece una nota sul registro perché distraevo la classe. Avevo i leggings e la felpa, cosa che tra l’altro era obbligatoria perché quel giorno avevamo Educazione fisica». Diletta affronta anche un argomento molto delicato, quello delle molestie subite a scuola.

Ha mai avuto paura dei maschi? Per esempio, la percezione di correre un rischio se cammina in una strada da sola? «Non direi. A volte ho provato l’imbarazzo di sentirmi tutti gli occhi addosso, sguardi fastidiosi, viscidi, oppure i cori volgari allo stadio, che per fortuna ora sono cessati. Ho avuto una sola brutta esperienza, quando ero adolescente. Il professore di ginnastica, quello che ci faceva mettere i leggings, una volta mi ha dato uno schiaffetto sul sedere, e ha detto qualcosa tipo: “Mi fai inzuppare il biscotto”. Non sapevo che cosa volesse dire, non l’avevo capito. Sono tornata a casa e l’ho subito riferito a mio padre, che è avvocato. Quel professore è stato subito sospeso e mandato via dall’istituto».

Durante l’intervista Diletta parla anche della sua vita privata e della sera in cui era con alcune amiche, tra cui Barbara Berlusconi, quando incontrò Loris Karius. Come ha conosciuto Loris? «Ero alle sfilate di Parigi con delle amiche. Siamo andate a cena all’Hotel Costes. Poi, quando è entrato lui, Loris, ha illuminato il locale, come se fosse entrato il sole. Ho detto alle ragazze: “Guardate, è entrato l’uomo della mia vita”. Loris è andato a sedersi con degli amici e ovviamente si è accorto che lo guardavamo. Mentre usciva si è affacciato e mi ha guardato. E io: “Oddio ragazze ha scelto me”. Con noi c’era Barbara Berlusconi, che parla benissimo inglese e ha detto: “Dai, andiamo a conoscerlo”. Io non parlavo inglese, mi vergognavo, ma lei lo ha fatto sedere con noi e da quel momento non ci siamo più staccati».

Infine Leotta alla domanda Ha già scelto il nome di sua figlia? risponde «Ancora no… C’è una discussione in atto. Al momento sono orientata tra Ofelia, Rose e Bella, ma credo che sceglierò all’ultimo, quando la guarderò negli occhi per la prima volta». L’intervista e il servizio fotografico completi con Diletta Leotta saranno sul numero del settimanale Grazia in edicola da domani.