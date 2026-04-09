Il nuovo numero di Grazia è ora in edicola. Ecco l'editoriale della Direttrice Silvia Grilli

«Dietro ogni grande uomo c’è una grande donna». Ogni volta che sento questa frase vorrei urlare. E invece loro la ripetono compiaciuti, convinti di renderci un favore: caspita, ti ho detto che sei grande...

La verità è un’altra, e suona così: «DIETRO OGNI GRANDE UOMO C’È UNA GRANDE DONNA IL CUI LAVORO È STATO USURPATO, LA CUI AMBIZIONE È STATA REPRESSA, IL CUI NOME È STATO CANCELLATO». Donne non pagate per il lavoro domestico, la cura dei figli, il sostegno emotivo, l’organizzazione dell’intera vita familiare, artefici della carriera del marito, che grazie a loro non deve preoccuparsi di nulla.

IN QUELLA FRASE DISGRAZIATA C’È TUTTA LA NOSTRA STORIA DI ANNULLAMENTO. Quelle donne stanno dietro e non accanto perché quegli uomini le rendono invisibili per prendersi tutto il merito.

E quando una donna si fa strada? Dietro di lei c’è spesso un maschio che la ostacola perché lo disturba che non sia lui a brillare, lo spaventa una sicurezza che non sa eguagliare.

IN AMERICA I FONDAMENTALISTI CRISTIANI HANNO UNA SOLUZIONE PER RIMETTERE LE COSE A POSTO: TOGLIERE IL VOTO ALLE DONNE. Lo chiamano suffragio familiare: ogni famiglia, un voto, quello del marito. E se il marito non c’è, ci pensano il padre, il fratello o lo zio. Perché il principio è uno solo: la voce di una donna non può esistere da sola.

Quello che si spaccia per principio religioso è la paura maschile di perdere il potere travestita da dottrina. E allora si sostiene che il femminismo sia contro natura, che la diversità di opinione in una coppia laceri quella che la Bibbia considera un’unica carne. CIÒ CHE MI FA PIÙ MALE SONO LE DONNE CHE HANNO ABBRACCIATO QUESTA IDEA, CONVINTE CHE SAREBBE MEGLIO PER TUTTI SE NON POTESSERO VOTARE.

Mesi fa il ministro della Difesa Pete Hegseth ha condiviso sui social media un video in cui alcuni pastori predicavano esattamente questo: chiudere le donne in casa a procreare, renderle invisibili e silenziose.

Nel frattempo, il presidente Donald Trump vuole una legge che imponga la prova di cittadinanza per votare. Nella pratica colpirebbe le sposate, quelle che hanno preso il cognome del marito e che sulla carta non si chiamano più come quando sono nate.

IO RINGRAZIO MIA MADRE OGNI GIORNO. NON MI HA INSEGNATO A ESSERE UNA BRAVA MOGLIE, MI HA INSEGNATO A ESSERE LIBERA.

Con mia figlia cerco di fare lo stesso: le dico che la sua realizzazione dipende solo da lei, nessuno ha il diritto di soffocare le sue ambizioni o spegnere la sua voce. E le ripeto che le altre donne non sono le sue rivali, sono le sue alleate. Perché la divisione tra buone e cattive è esattamente la trappola su cui il patriarcato ha sempre contato.