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Matilde Gioli, l’istinto e l’ascolto. Protagonista della nuova copertina di Grazia, Matilde Gioli racconta la sua passione per i cavalli, il suo modo di ascoltarsi e il desiderio di diventare madre.

L’intervista all’attrice di DOC – Nelle tue mani e ChiaroScuro è nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e sull’app.

Tra i protagonisti del numero troviamo Pedro Pascal Pedro Pascal, che nel suo prossimo film sarà un violoncellista scombinato accanto a una madre malata. L’attore ci racconta gli anni in cui non aveva un posto nel mondo e come se li sia lasciati alle spalle.

Nel numero, un’inchiesta è dedicata alle donne che hanno trionfato alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, sconfiggendo Donald Trump e dimostrando che il cambiamento sta arrivando.

Le pagine della moda sono dedicate ai contrasti: la seta e la pelle, la gonna con i jeans.

Nel numero c’è anche il nostro Speciale Bellezza: skincare, trucco, nuove idee benessere e per i capelli che ti conquisteranno.

Una piccola correzione che farei prima di pubblicare: nel paragrafo su Pedro Pascal, il nome compare due volte perché nella caption originale c'erano sia il nome scritto sia il tag Instagram. Per una versione più fluida, ti suggerisco:

Tra i protagonisti del numero troviamo Pedro Pascal, che nel suo prossimo film sarà un violoncellista scombinato accanto a una madre malata.