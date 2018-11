Non perdere l'intervista esclusiva a Baby K su Grazia di questa settimana





In attesa di leggere l'intervista a Baby K, che le è valsa la copertina di Grazia, vi anticipiamo un assaggio di quello che troverete in edicola.





Durante lo shooting, tra un cambio di look e l'altro, Baby K ha cantato in esclusiva per Grazia il suo ultimo singolo Come no.



Singolo che è già partito alla grande in radio e che farà parte dell'album Icona, in uscita il prossimo 16 novembre.





« Al liceo in Inghilterra tutte le mie compagne erano belle, alte e bionde. Io ero l’unica piccola e mora. Ero diversa, ma non ero certo invidiosa »





Trovate l'intervista sul numero 46 di Grazia. In edicola dal 1 novembre.





(Video: @altofuoco)

(Photo: Simone Falcetta)