La modella Kati Karu interpreta gli abiti del giovane designer Salvatore Vignola in un'atmosfera sospesa tra sogno e realtà

Un lago circondato da un’atmosfera misteriosa. Abiti che alternano soffici tessuti, resi nuovi e unici dal tocco dell’acqua, a strutture rigorose come il corpetto strapless.

Salvatore Vignola sa bene come rendere reale l’immaginario, come tradurre i propri valori estetici in capi pregiati che a loro volta raccontano una storia. Non a caso i suoi abiti sono spesso scelti per rappresentare la visione di cantanti e artisti in video musicali e la sua ricerca iconografica per il lancio delle nuove collezioni non è mai banale o assente di significato.

Non fa eccezione l’editoriale scattato dal fotografo Antonio Dicorato che trovate in esclusiva sul sito di Grazia.

La modella Kati Karu si trasforma in una sirena dallo sguardo intenso grazie anche al make-up 3D di Manuela Balducci, mentre gli abiti si fondono con la natura e con la pelle, diventando tramite di messaggi nascosti e sottolineando ancora una volta l’importanza del rispetto verso l’ambiente, indissolubilmente legato alla vita.











Credits:

Photo: Antonio Dicorato

Fashion : Salvatore Vignola - tutti gli abiti della collezione SS20 '1994'

Pearl jewelry: Ellen Conde x Salvatore Vignola

Silver jewelry: Garconne de Famille

Headpiece: Salvatore Vignola by Ilariuss

Head of make-up: Manuela Balducci using Gucci Beauty, Nars e Espressoh

Hair stylist: Yu Nagatomo

Model: Kati Karu @thefabbrica