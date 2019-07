Jessica Alba ha appena lanciato il suo brand Honest Beauty in Italia e l'abbiamo incontrata per farci raccontare il suo pensiero sulla bellezza

Jessica Alba è esattamente come ve la immaginate: ultraterrena e allo stesso tempo accessibile. Prima di onorare gli impegni con la stampa milanese (il suo brand Honest Beauty è appena approdato in Italia in esclusiva nelle profumerie Douglas) ha trascorso qualche giorno a Roma con la sua famiglia godendosi la città.

Noi di Grazia.it abbiamo fatto una chiacchierata con lei molto piacevole su bellezza femminile, il concetto di clean beauty (di cui si fa ambasciatrice in prima persona) e molto altro.

Cosa significa la bellezza femminile per te?

Penso che sia prima di tutto avere fiducia e stima di se stesse. Anche la salute è importantissima, se siamo in salute siamo in armonia e più felici.

Cosa ti piacerebbe che succedesse attorno al tuo brand qui in Italia?

Avere un approccio pulito e olistico in genere nelle nostre vite è indispensabile. Se ti occupi della tua persona riuscendo a trovare un equilibrio tra le varie parti che ci compongono dalla carriera alla famiglia, diventi più consapevole della tua realizzazione personale. Anche rilassarsi è necessario come prendersi cura di se stesse. La filosofia dietro la creazione di Honest Beauty è proprio questa: la consapevolezza. Non sono solo prodotti ma un vero e proprio gesto di benessere. Questo è anche il motivo per cui desidero il massimo della qualità scegliendo buoni ingredienti e migliorando le formule. Mi piace quindi pensare che un po’ di questa filosofia si trasmetta attraverso il mio brand anche qui in Italia.

Come pensi che cambierà l’industria beauty nei prossimi cinque anni?

Penso che saremo sempre più vicino ai concetti di clean beauty, sano e sicuro. Questo modo di intendere la bellezza sarà sempre più necessario e auspicabile. Ritengo che sia un approccio da assumere anche nella moda, nella vita di tutti i giorni, nelle nostre case. Penso anche che le persone sosterranno brand in cui credono davvero. Ci sono molte donne che stanno creando marchi e aziende che hanno a cuore questo concetto. Non è stato facile conquistarmi questo spazio, ma ci ho creduto moltissimo e continuo a farlo. In questa industria c’è moltissima competizione e ci sono players molto forti ma penso che le persone faranno sempre più ricerca su cosa vogliono davvero utilizzare per la propria bellezza e si avvicineranno sempre di più a marchi che riterranno affini.

Cosa ti ha spinto a creare il tuo brand?

Avere figli mi ha cambiata. Quando ero incinta della mia prima figlia ho sviluppato un’allergia a un prodotto che usavo normalmente da anni. Mi sono resa conto che negli ingredienti erano presenti alcune sostanze non testate e che potevano creare reazioni. Dobbiamo davvero stare attenti alla quantità di agenti chimici che combinati tra loro nei prodotti di bellezza complici l’inquinamento dell’ambiente in cui viviamo e il cibo che ingeriamo, possono esporci a reazioni allergiche. Se riusciamo ad arginare la quantità di componenti chimici industrializzati ne beneficeremo. Vogliamo il meglio per la nostra pelle, i nostri capelli e il nostro viso ed è giusto ma con formule il più possibile sicure e pulite. Ho voluto il nostro laboratorio proprio per lavorare sulla creazione di formule equilibrate e delicate adatte anche alle pelli più sensibili.

Quale è il prodotto beauty che in assoluto ti piace di più?

Porto sempre, sempre con me un blush in crema. Anche quando sei stanca o hai la pelle spenta basta davvero un tocco di colore sulle guance per ridare vita e freschezza al viso. Porto sempre con me anche il Magic Balm. Nel mio beauty quando viaggio porto sempre anche un fondotinta che uso come correttore quando mi serve, lo considero un salvavita! Anche il mascara è un must hav. Ho tre figli: quando sono di fretta mi preparo velocemente e per farlo e questi sono i miei strumenti di bellezza irrinunciabili.

Honest Beauty: i preferiti da Grazia.it Honest Beauty Facial Oil

Deep Hydration Face Cream

Extreme Length Mascara +-Lash Primer



Lip Crayons DemiMatte in Peony

Luminizing Powder Midnight

Magic Balm



Crème Cheek Blush Fard in Plum Berry



Un consiglio beauty da viaggiatrice?

Idratazione, idratazione, idratazione. Scegliete una buona crema idratante!



Cosa significa clean beauty per te?

Per me significa avere una pelle sana, avere cura di ciò che si mette sul viso e avere consapevolezza di ciò che utilizzo.