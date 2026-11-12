

L’evoluzione di heattech che dopo venti anni si fa più morbido e caldo, le tante varianti in cashmere di pullover e top e le nuove proposte di piumini senza cuciture. Uniqlo presenta la nuova collezione per l’inverno durante un’esperienza che unisce hiking e relax nordico

C’è un luogo, all’estremo Nord della Svezia, dove la natura detta il ritmo delle giornate, il paesaggio si fa protagonista e ogni esperienza invita a riscoprire il valore delle cose essenziali. Siamo a Riksgränsen, nel cuore della Lapponia Svedese, al confine con la Norvegia, oltre il Circolo Polare Artico: una destinazione straordinaria, dove montagne innevate, distese incontaminate ricche d’acqua e una luce che cambia continuamente disegnano uno scenario quasi surreale.

È qui che prende vita un viaggio immersivo di tre giorni insieme a UNIQLO, con l’obiettivo di esplorare il territorio attraverso il movimento, la cultura, l’artigianato e il contatto autentico con un ambiente tanto suggestivo quanto estremo. Un’esperienza che diventa anche l’occasione per riflettere sul rapporto tra corpo, abbigliamento e natura, seguendo il filo conduttore di Layers of Life, il progetto del brand che racconta il vestirsi per strati come un equilibrio tra comfort, espressione personale e protezione.





Una giornata di hiking in Svezia per testare i nuovi capi per l'inverno di UNIQLO





In un luogo dove le condizioni climatiche possono cambiare rapidamente e il freddo diventa una presenza costante, vestirsi nel modo giusto è prima di tutto una necessità. Ma è anche un'opportunità per sperimentare nuove combinazioni, giocare con i materiali e riscoprire il piacere di costruire il proprio stile attraverso la sovrapposizione.

Tre livelli, tre diverse interpretazioni del calore e del benessere: il primo a contatto con la pelle, il secondo dedicato alla morbidezza e all'espressione individuale, il terzo pensato per proteggere dagli elementi.





La presentazione della nuova collezione di piumini a Riksgränsen





Il primo livello: HEATTECH, il calore che parte dalla pelle

Tutto comincia dal primo strato, quello che accompagna il corpo e ne asseconda i movimenti. HEATTECH, la tecnologia sviluppata da UNIQLO per offrire calore e leggerezza, rappresenta la base ideale per affrontare le temperature più rigide. Per la stagione Fall/Winter 2026, HEATTECH Extra Warm Cashmere Blend unisce le performance termiche della tecnologia alla morbidezza e all'estetica raffinata delle fibre naturali. Il risultato è uno strato leggero e confortevole sulla pelle, da indossare come intimo termico oppure da lasciare intravedere nel look, trasformandolo in un vero elemento di styling. Le diverse tonalità e gli scolli permettono infatti di giocare con sovrapposizioni e abbinamenti, dimostrando come anche il primo strato possa diventare protagonista.





L'HEATTECH di UNIQLO indossato da Isaac Hudson, il primo strato da indossare, ma anche uno 'stand alone' per i look invernali





Una tecnologia che quest'anno celebra vent'anni e che, nel tempo, ha saputo evolversi ben oltre la sua funzione originaria. «Il nostro obiettivo principale è evolverci costantemente e stare al passo con i tempi. Investiamo moltissimo in ricerca e sviluppo per perfezionare i nostri prodotti. Prima di arrivare a quello definitivo realizziamo migliaia di prototipi: nel caso di HEATTECH, ad esempio, ne sono stati sviluppati oltre 10.000. Un numero davvero incredibile!», ci racconta Laura Correa, Women’s Merchandising Planning Manager Europe di UNIQLO.





Laura Correa, Women’s Merchandising Planning Manager Europe di UNIQLO





Con oltre quindici anni di esperienza nel fashion merchandising, Laura si occupa in particolare delle categorie femminili Outerwear e Knitwear. Lavora a stretto contatto con l'Headquarters global e i team Design per contribuire a definire le collezioni destinate al mercato europeo, mettendo in dialogo ricerca, sviluppo del prodotto e sensibilità dei consumatori. Il suo è uno sguardo privilegiato sul modo in cui un capo nasce, si evolve e incontra le esigenze di chi lo indossa.

«Ma il lavoro non finisce quando raggiungiamo il prodotto perfetto. Dobbiamo continuare a migliorarci, mantenere alta l'attenzione e ascoltare costantemente i nostri clienti. Raccogliamo i loro feedback direttamente nei negozi, attraverso le osservazioni del personale di vendita, leggendo le recensioni online e in occasioni come questa. Ogni opinione è importante e ci aiuta a capire come possiamo fare meglio».

Ed è proprio questa capacità di ascolto a spiegare l'evoluzione di HEATTECH: da capo tecnico, inizialmente pensato soprattutto come soluzione funzionale contro il freddo, a elemento sempre più presente nella quotidianità e nelle scelte di styling. Oggi il primo strato non deve necessariamente rimanere nascosto, ma può diventare parte integrante del look.





I maglioncini in Cashmere indossati da Albert Vicente e Julia Puig: morbidezza, calore, leggerezza e stile





Il secondo livello: Cashmere, tra morbidezza e personalità

Se HEATTECH rappresenta la base funzionale, il secondo livello è quello del Cashmere, dove morbidezza, calore e leggerezza si incontrano in un materiale prezioso, naturalmente perfetto per affrontare l'inverno. Forte di oltre vent'anni di esperienza nella lavorazione di questa fibra, UNIQLO propone una collezione in Cashmere 100%, realizzata con fibre accuratamente selezionate per garantire una sensazione di calore avvolgente senza rinunciare alla leggerezza e al comfort.

L'intenzione è portare questo materiale oltre i confini dell'abbigliamento da occasione, trasformandolo in un alleato versatile del guardaroba quotidiano. Silhouette pensate per accompagnare con naturalezza i diversi momenti della giornata, dal lavoro al tempo libero, si affiancano a dettagli che ne favoriscono la praticità, come la possibilità di lavare i capi a mano e i trattamenti anti-pilling, studiati per preservarne la qualità nel tempo.





Tutti i colori della collezione in Cashmere di UNIQLO

Ma il Cashmere è anche un terreno di sperimentazione stilistica, soprattutto attraverso il colore. La collezione propone oltre trenta tonalità, dai neutri più classici alle sfumature più decise, permettendo di interpretare questo materiale in modo personale.

«È un equilibrio che abbiamo impiegato molti anni a perfezionare», spiega Laura, riferendosi al dialogo tra tecnologia, qualità e tendenze. «Un ottimo esempio è il nostro maglione in Cashmere con scollo a V. È un capo che proponiamo ogni anno, ma analizzando il mercato avevamo capito che questa scollatura sarebbe stata particolarmente di tendenza nella stagione. Per questo abbiamo ampliato la gamma cromatica, introducendo anche colori vivaci come il rosa e altre tonalità che interpretano le tendenze del momento».

Il segreto, dunque, è saper rinnovare senza perdere la propria identità. «Un classico può trasformarsi in un capo di tendenza senza smettere di essere un classico. Continua a piacere ai clienti più affezionati, che lo acquistano stagione dopo stagione, ma riesce allo stesso tempo ad attirare un pubblico più attento alla moda. Lavorando sui colori e introducendo piccoli cambiamenti, per esempio nella scollatura o nella vestibilità, possiamo renderlo sempre attuale e rilevante».





Layering tra Cashmere e HEATTECH a collo alto





Una particolare attenzione viene riservata proprio al mercato europeo, dove il colore assume un ruolo importante nell'espressione dello stile personale. «I clienti europei amano molto il colore, che rappresenta anche un modo bellissimo per rinnovare il proprio guardaroba a ogni stagione. Abbiamo notato che spesso, dopo aver provato un nostro prodotto, non si limitano ad acquistarlo in una sola tonalità, ma tornano per ampliare la propria collezione. Magari hanno già un maglione nero o blu navy e desiderano aggiungere il rosa oppure il marrone. Sono particolarmente aperti a esprimere la propria personalità attraverso lo stile».

Ed è proprio qui che il Cashmere smette di essere soltanto un materiale prezioso e diventa un modo di raccontare qualcosa di sé: attraverso una sfumatura, un abbinamento, un capo che può cambiare carattere a seconda di come viene indossato.





I nuovi piumini di UNIQLO senza cuciture indossati da Ginevra Iorio e Matilde Falorni





Il terzo livello: Down, protezione e libertà di movimento

A completare il sistema dei tre strati c'è il Down, il piumino, pensato per proteggere dagli elementi atmosferici senza rinunciare alla leggerezza e alla libertà di movimento. Una categoria che negli ultimi anni ha conquistato un ruolo sempre più importante anche nel guardaroba urbano, superando i confini dell'abbigliamento sportivo e delle attività sulla neve.

La proposta UNIQLO spazia dai modelli più tecnici Seamless Down, caratterizzati da una costruzione senza cuciture che contribuisce a ridurre i punti di dispersione del calore e a creare una silhouette pulita, alle versioni reversibili, capaci di offrire due diverse possibilità di indosso.

Ma come si trasforma un capo nato per proteggere dal freddo in un protagonista del guardaroba quotidiano? «Credo che la chiave sia stata trovare il giusto equilibrio tra funzionalità, comfort e stile», racconta Laura. «La loro estrema leggerezza permette di indossarli tranquillamente in città, per andare al lavoro, ma anche in situazioni completamente diverse, come un'escursione nell'Artico, proprio come quella che stiamo facendo oggi. Sono capi estremamente versatili, capaci di adattarsi a condizioni e occasioni differenti».





La nuova collezione di piumini UNIQLO indossata durante l'hiking in Svezia





La collezione propone infatti soluzioni diverse: dai modelli più leggeri a quelli più strutturati e caldi, fino alle versioni ibride. Una varietà pensata per rispondere a esigenze differenti e accompagnare stili di vita diversi. Anche le nuove interpretazioni reversibili aggiungono una dimensione più fashion alla proposta, permettendo di cambiare colore, dettagli e carattere semplicemente girando il capo. «Volevamo introdurre un piumino con un carattere più spiccatamente fashion. Abbiamo già modelli dalle linee essenziali, perfetti per l'utilizzo quotidiano, ma la versione reversibile aggiunge un elemento di freschezza e originalità alla collezione. La possibilità di avere due versioni in un unico capo è qualcosa che i clienti hanno apprezzato molto».

È un approccio che trova una delle sue espressioni più interessanti proprio nella filosofia LifeWear: creare capi funzionali, accessibili e versatili, capaci di adattarsi alle persone anziché imporre loro un modo di vestire.









LifeWear: uno stesso capo, tante personalità

C'è un momento, durante la nostra esperienza a Riksgränsen, che racconta perfettamente questo concetto. Laura ci ricorda un episodio della giornata: almeno quattro persone indossavano lo stesso cappotto lungo Seamless Down con fantasia check marrone, eppure ognuna lo interpretava in maniera diversa. «Non ricordo esattamente le fasce d'età di tutti, ma credo sia un esempio perfetto di come uno stesso prodotto possa essere indossato in tanti modi e piacere a persone molto differenti. I nostri capi hanno linee semplici e versatili, che permettono a ciascuno di adattarli al proprio stile personale. In fondo, è proprio questo il significato di LifeWear: creare capi pensati per tutti».

Un concetto che acquista ancora più significato in un viaggio come questo, dove il guardaroba si confronta direttamente con la natura e dove ogni strato ha una funzione precisa, ma anche una propria identità estetica. La tecnologia non esclude la moda, così come la funzionalità non rinuncia alla personalità.





E mentre ci prepariamo per una nuova giornata tra paesaggi artici, escursioni e momenti di condivisione, ci rendiamo conto che anche i gesti più semplici, come scegliere cosa indossare per andare a cena o decidere come sovrapporre un maglione a un primo strato, diventano parte dell'esperienza.

Perché in Lapponia, dove la natura insegna a misurarsi con gli elementi, vestirsi non è soltanto una questione di stile: è un modo di vivere, muoversi e sentirsi parte del paesaggio. E forse è proprio questa la lezione più interessante di Layers of Life: imparare a vestirsi per affrontare il mondo, senza mai rinunciare a esprimere se stessi.

Tutte le foto courtesy of UNIQLO