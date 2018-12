Whitney Houston “The Voice” inaugura la nuova rubrica di Grazia per celebrare le donne che hanno cambiato il concetto di stile

Nella nuova rubrica Grazia Icons vogliamo celebrare con una serie di editoriali le icone femminili che grazie ad un'attitudine, pensiero e gusto unici hanno cambiato radicalmente l’immagine e lo stile dei nostri tempi.

Le nostre muse sono tante: innovatrici, non per forza anticonformiste, che hanno saputo cambiare ed evolvere pur rimanendo fedeli a se stesse.

Il nome con cui inauguriamo questa serie è Whitney Elizabeth Houston. A metà anni 80, nel momento del suo debutto, non c’era donna o ragazza che non volesse essere lei: era la trasposizione della diva in chiave young, i suoi capelli sempre perfetti, il corpo da eterna teenager, le canzoni commoventi e look da sera che ancora oggi rimangino tra i più femminili dello show business.





Scopri le foto dell’editoriale Grazia Icons: Whitney Houston











Whitney è stata la prima artista black pop nell’industria musicale americana, e quindi mondiale, arrivando a piacere davvero a tutti, tanto alle figlie che ai genitori, superando le barriere legate all’età grazie ad un appeal diverso da quello delle altre cantanti del periodo.









Nessuna traccia di ribellione giovanile: il suo stile, come la sua voce, aveva le radici nel soul e nel gospel - Aretha Franklin era sua madrina - mescolando l’eleganza ladylike e divas delle singer Motown come le Vandellas o le Supremes, alla moda esagerata degli anni ‘80 prima, e al minimalismo dei ‘90 poi.











È quella la forza del suo stile: Whitney poteva passare da un attitude matura ad una più giovane, da un tailleur gonna e giacca, a tubini, orecchini e make-up iper colorati come nel video di “I wanna dance with somebody”.









Ancora oggi poche possono dire di saper interpretare con disinvoltura tanto abiti da gala lunghi, ricamati, fatti di tessuti preziosi, quanto il denim bleached. Tutto esaltato dal suo fisico, e da quelle sue gambe affusolate che uscivano dalle pencil skirt. Il film “The Bodyguard” è stato una sorta di video musicale all’ennesima potenza, con una pervasività mondiale.









Nel corso degli anni diversi hairstylist l’hanno seguita per la scelta delle sue famose acconciature - parrucche - di scena, ma se la Madonna dei bracciali di gomma e dei pizzi era opera di Maripol, Whitney non aveva una stylist ed era coinvolta in prima persona nella scelta di ogni outfit.







Crediti

Photo: Carolina Amoretti

Photo assistant: Silvia Pisani

Style: Yosephine Melfi

MUA:Vanessa Geraci

Hair: Cosimo Bellomo

Model: Anne Barreto @Next

Editor: Giulia Pivetta

Sitting editor: Sara Moschini





Look 1: Abito Gucci, giacca Aniyeby, calze Calzedonia, piume Ilariusss, scarpe Alain Tondowski, orecchini Archivio

Look 2: Abito Cristiano Burani, orecchini Gogophilip, scarpe Miu Miu, calze Calzedonia

Look 3: Giacca Roberto Cavalli, abito Miu Miu,scarpe Gucci, calze Calzedonia

Look 4: Abito Stella McCarteny, scarpe Cristiano Burani

Look 5: Abito Fausto Puglisi, boots Alain Tondowski, giacca sopra Angelos Frentzos, gilè lamè HUI

Look 6: Chemisier e pantalone Louis Vuitton, body Fantabody, scarpe Stella McCartney

Look 7: Total look Missoni, sandali Cristiano Burani

Look 8: Camicia Versace, bito Melampo, orecchini Archivio





Per tutto il servizio: parrucche Casa della Parrucca Milano

Location: Arizona 2000