Sara Reverberi arriva in Sicilia per una esclusiva preview di Festivalle, il Festival musicale della Valle dei Templi ad Agrigento e immagina gli accessori di una valigia ideale per l’estate. Partite con noi per un viaggio sorprendente

Metti un Festival unico, immerso nella magia millenaria della Valle dei Templi, aggiungi luoghi magici ed i sapori della Sicilia ed ecco la ricetta perfetta per un mini road trip isolano, partendo da Agrigento, per perdersi nell’entroterra e poi giù di nuovo verso il mare.

Una Sicilia autentica e familiare come gli accessori tutti italiani che ci hanno accompagnato in questo mini viaggio sospeso tra cielo e mare.



Pronti partenza via.





I gioielli di Voodoo Jewels scattati nella Valle Dei Templi







Valle dei Templi: un luogo senza tempo, sospeso sul mare e sulla storia dove il maestoso Tempio di Giunone si tinge d’oro al calare del sole. Durante il Festival (Festivalle 3-6 Agosto), il parco archeologico più grande al mondo si trasforma in palcoscenico per vivere la magia delle musica live tra la bellezza ancestrale delle rovine classiche, profumi di macchia mediterranea e tramonti rosso fuoco. Un vero e proprio viaggio onirico tra mito, musica e teatro che si chiude con lo show “Al Passo coi Templi”. Quaranta performer si trasformano e diventano Dei del mondo classico greco prendendo vita tra danze, canti e scene teatrali. Ed è proprio al mondo classico che si ispirano i gioielli di Livia Lazzari, Voodoo Jewels, preziosi elisir degli dei che, esattamente come questi templi, con le loro forme “grezze“ e le pietre squadrate si caricano di ideali e di emozioni senza tempo.

Sandalo e borsa ALESSANDRA MILANO





Occhiali 356



A pochi minuti dalla Valle, perfetta sosta dopo una giornata immersi nella storia, il Resort Villa Athena. Un bagno in piscina al cospetto del tempio della Concordia, tra cactus e cielo immensamente blu. Quel ‘dolce far niente’ che unito al rispetto per il mare e l’amore per il sole ha dato vita agli occhiali 356, leggeri, delicati e rotondi per avere l’estate negli occhi ogni giorno dell’anno.

Quando il blu lascia spazio al rosso della sera, e i pistacchi diventano più verdi che mai eccoci arrivati a Villa Athena Farm, l’unico pistacchieto della Valle dei Templi, esperienza imperdibile per una cena o un aperitivo gustando i prodotti locali tra cui deliziosi pistacchi, profumato olio extravergine d’oliva e ovviamente un limoncello, circondati dal paesaggio mediterraneo e ammaliati dal suggestivo panorama sui Templi Dorici. Per una degustazione totalmente italiana, come le borse e calzature Alessandra Milano, una totale celebrazione del Made in Italy, realizzate interamente a mano in un’ottica di riduzione degli sprechi. Raffinate e sensuali come una notte d’estate.





Collane COLLANINE COLORATE



Tra il mare e il cielo, danza lenta un’altra Sicilia. Meno conosciuta, ma non per questo meno magica, la Sicilia bedda dell’entroterra. Campi di grano dorati e pietre cristalline che riflettono come un caleidoscopio tutti i colori e le emozioni di questo viaggio on the road. Imponenti fichi ed olivi secolari lasciano spazio a borghi sospesi nel tempo. Semplici, colorati e resistenti come le collanine che ci fanno compagnia. Collanine Colorate è un brand artigianale di accessori, pietre dure, perle di fiume, perline in vetro, materiali naturali e semplici da portare con noi in ogni avventura.





E perché sia veramente un’avventura unica, ci aiuta Essence of Sicily, che insieme a Val di Kam ci porta a Sant’Angelo Muxaro insieme a Pierfilippo, ex bancario nella city londinese, tornato a casa e ora traduttore di lessico familiare, in siciliano “u canuscituri”, cantore di storie spesso nemmeno trascritte ma gelosamente tramandate, che sia su un muro come le opere di street art o nei canti (lamenti) tipici di questa terra o negli “schiticchi” (stuzzichini) a base di prodotti agricoli locali a casa di famiglie del luogo.

Autentici, familiari e artigianali come le lenti firmate Saraghina.

Tante piccole storie potenti da custodire. E chi saprà rispettare il tempo, che qui è ancora dettato dalla natura, potrà essere ripagato dall’incontro con Angelo, un giovane pastore dagli occhi blu che ha rinunciato a tutto per portare avanti il mestiere del padre.





Occhiali da sole SARAGHINA

Ciabattine e sandali A.BOCCA





Un viaggio nel tempo da affrontare a cuore aperto e piedi comodi in A.Bocca. Calzature dall’anima nostalgica e dettagli moderni, perfette per ogni incontro.





Borse HALÍTE



Il viaggio riparte, tra un gelato (da provare il gusto pecorino) e una granita dai gusti colorati e insoliti, come le nostra fedeli borse Halíte, ricercate e inaspettate. La loro anima poliedrica (e totalmente italiana) racchiude in sé tutti gli aspetti di questo viaggio.





Cappelli LA STRAMBERIA



Le curve si snodano tra piante di capperi e carciofi selvatici, i sentieri disegnano che si stagliano tra piante di capperi e carciofi selvatici diventano opere d’arte a cielo aperto, irripetibili come i nostri cappelli, La Stramberia, realizzati completamente a mano per essere unici, originali e sorprendenti.





Occhiali SARAGHINA, costume rosa NIMÉ, costumi a due pezzi FESTA FORESTA



Quando la collina si fa dolce, si apre la natura incontaminata della riserva di Torre Salsa. Spiagge selvagge, dune disegnate dal vento a picco sul mare blu e muraglia naturale di macchia mediterranea. Turchese, ocra, color terra, tutti i colori senza tempo di Festa Foresta, costumi per tutti i gusti ma soprattutto per tutti i corpi, composti di nylon riciclato. Stesso impegno etico per Nimé, un brand giovane, nato dal desiderio di creare prodotti sostenibili realizzati artigianalmente. Due nomi che catturano l’essenza isolana attraverso colori, linee e sensazioni e con un’unica missione, più tempo speso a stare bene e meno a sistemarsi il costume.





Pareo NICOLE TONETTO, sandali PORTAMENTO



Qui dove il tempo si misura in numero di tuffi, le ore si dilatano così come i colori. La giornata si tuffa nel tramonto ed è arrivato il momento cocktail, un nome su tutti Cala Mambrù, sulla spiaggia sabbiosa di Siculiana Marina. Un beach club per sognanti notti danzanti vestiti solamente di mare blu, quello dei parei stampati di Nicole Tonetto, morbida e lucente seta impressa di emozioni, e brillantini, quelli di Portamento, calzature italiane prodotte in piccole edizioni limitate che promettono di accompagnarti in posti che meritano il viaggio



E questa volta hanno sicuramente mantenuto la promessa. Per informazioni Festivalle





Credits:

Art Direction, foto e testo: Sara Reverberi

Editor: Sara Moschini