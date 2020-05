La primavera è arrivata e con lei la voglia di indossare abiti che ci facciano sentire audaci e sensuali. Kocca e la sua collezione Jeans rispondono alla perfezione a questa necessità per la stagione Primavera Estate 2020, con una linea iperfemminile per donne chic e confident in ogni momento. Come la nostra Chiara Veronese, giovane modella dallo stile underground e urbano, proprio come quello di Kocca per questo periodo. Chiara indossa per noi i capi della collezione, interpretandoli con il suo carattere sbarazzino e giovane.

Look total white con pantaloni a zampa e giacchina cipria

L'ispirazione per la collezione Kocca Primavera Estate 2020 ha le sue radici negli anni '70 e '80 ed è interpretata in maniere diverse in tre sotto mondi: Metropolitan Boho, Hyper Tropical e Modern Mariner.

Metropolitan Boho racconta l’atmosfera del viaggio, attraverso colori legati alla terra e alla natura, che prendono vita su capi dallo stile bohemienne. Dusty blu, light yellow, color cipria sono le nuance per eccellenza della stagione calda.

Ma non manca un ritorno agli anni ’80 con colori accesi, stampe floreali e tie-dye.

Fantasia geometrica e tagli vintage per l'abito Kocca Jeans indossato da Chiara

Must di stagione sono i blazer oversize abbinati ad abiti lunghi o in stile navy, con righe multicolore, strisce nautiche, corde, nei toni del blu, rubino, sabbia e bianco.

Chiara indossa un mini blu con blazer oversize e cardigan con righe rubino e blu.

Abito con cordini fragola con giubbino in jeans in fantasia floreale

La scelta cromatica è anche frizzante per la Primavera Estate 2020 e va dal cobalto al magenta, dal giallo acceso al color menta.

Camicetta fantasia rosa e rossa e jeans a gamba larga

Il risultato? Look femminili, decisi, versatili, frizzanti, super street.

Foto: Martina Ferrara

Fashion: Francesca Crippa

Mua: Ginevra Pierin

Hair: Melly Sorace

Modella: Chiara Veronese @wonderwall

Sitting editors: Sara Moschini, Daniela Losini

Location: FIFTY HOUSE HOTELS - SoHo Milano