Il lockdown è finito ma la casa resta, in questa nuova fase, un posto meraviglioso dove incontrare le amiche in tutta sicurezza

La quarantena ci ha messo a dura prova. Ma ci ha anche spinto a trovare costantemente dei lati positivi.

Vivere per più di due mesi tappati in quattro mura ci ha anche insegnato che, in fondo, stare a casa non è poi così male. Abbiamo restituito un ritmo umano al tempo e abbiamo riscoperto gli spazi; con un pizzico di fantasia abbiamo trasformato la camera da letto in una palestra, la cucina in un ristorante, il soggiorno in un prato da picnic, il bagno in una Spa.

Ora vi raccontiamo come far diventare un piccolo balcone il luogo perfetto per organizzare un aperitivo con le amiche. Rispettando le regole di distanza sociale con stile e la giusta dose di ironia.

(Naturalmente se non avete un balcone, il salotto andrà benissimo!)







Ingredienti per 2 persone





Difficoltà *





1 balcone

1 tavolino e due sedie

Fiori di parco

1 tenda (da creare con 1 grande pareo, 2 chiodi, 1 martello)

1 runner

Bicchieri, tagliere e piattini q.b.

2 cocktail home made

Finger food a piacere

1 look primavera/estate

1 mascherina abbinata

1 manciata di bijoux

1 sguardo d’effetto

Pedicure fresca

1 metro + gel igienizzante q.b.

2 cucchiai di musica

1 amica





Procedimento





Dopo aver sistemato due soffici cuscini sulle sedie, stendete un runner sul tavolino del balcone.

Per dare atmosfera create una tenda con un grande pareo con frange: infilate delicatamente (ripetiamo insieme: delicatamente!) due piccoli chiodi negli infissi in legno della finestra o sul muro e fissate sulle capocchie i lembi di un’estremità del pareo. Lasciate scivolare i lembi inferiori oltre il davanzale del balcone e se c’è vento appoggiate un paio di libri sul davanzale per non far volare la stoffa.

Imbandite la tavola con il finger food che più vi piace: grissini avvolti nel crudo di Parma, salame nostrano, chips, olive taggiasche, focaccina calda e accompagnate con un pinzimonio di carote, sedano e pomodorini per sedare la coscienza.

Aggiungete un mazzetto di margherite colte nel parco o un ramoscello di gelsomino rubato da una siepe di strada, retaggio di quelle buone vecchie abitudini da lockdown.

Preparate due cocktail mixati da voi e suggeriti da noi!





Pink Gin Tonic





In quarantena mi sono riscoperta una discreta bartender o qualsivoglia Sue Ellen.

Mesi d’aperitivo sul balcone mi hanno portato a perfezionare una mia versione del Pink Gin Tonic: ghiaccio tritato, due dita di gin, tonica rosa con bacche di pimento e vaniglia, una fetta di limone e menta. Cheers!





Come ci si veste per un aperitivo sul balcone





Sono mesi che desideriamo indossare quel completo comprato prima della quarantena e mai messo. Be’, è il momento! Che sia per l’aperitivo o per fare la spesa abbiamo tutte voglia ricominciare a fare la moda. E al nostro servizio ora c’è persino un accessorio in più: la mascherina, da giocare e abbinare ai nostri look.

Non so se avete notato, ma nei pantaloni morbidi e accesi che indosso, nella camicia a fiori dalle maniche a campana, nella mia mascherina zebrata stile on fire c’è tutta la voglia repressa di primavera e di Formentera che ho in corpo.





Il beauty look da aperitivo fase due





Prima di tutto pedicure e manicure fresche! Con le quali possiamo permetterci di sfoggiare, rispettivamente, sandali annodati alle caviglie e anelli e anellini di ogni genere alle dita.

La mascherina-accessorio ci suggerisce di puntare tutto sullo sguardo.

Mascara che milionizza le ciglia e ombretto shimmer nei toni del proprio incarnato, per esempio. Ma anche smokey eyes colorati o matite che disegnano geometrie blu o verdi intorno all’occhio.

Hanno suonato alla porta.

Accogliete la vostra migliore amica con un sorriso degli occhi e una stretta di gomito.

Detergete le mani con un gel igienizzante (che possibilmente contenga aloe vera, così idraterà e lascerà morbida la pelle) e mostrate alla vostra ospite il balcone.

Mentre lei si gode la vista ancora a bocca aperta, date spazio al piccolo architetto che è in voi e distanziate le sedie a un metro l’una dall’altra. Prendete posto, inserite la vostra playlist preferita, in alto i calici, e scatenate il gossip.