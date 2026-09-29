Un party firmato Chanel tra fascino Art Déco, voglia di ballare e l'arte di sapersi lasciar sorprendere insieme alla content creator Isabella Petrosillo

C’è una magia sottile e travolgente che si sprigiona non appena le note vibranti di Coco Mademoiselle Crush Absolu sfiorano la pelle. È un’alchimia olfattiva fatta di grazia, audacia e spensieratezza, pensata per chi sceglie di muoversi nel mondo seguendo il proprio istinto. Questa filosofia di vita ha trovato la sua incarnazione ideale nella cantautrice statunitense Gracie Abrams, scelta come testimonial proprio per la sua energia contagiosa della nuova campagna del profumo.

Questa stessa carica di vitalità ha preso vita a Milano durante un evento speciale che ha saputo fondere l'eleganza parigina con lo spirito più vivace della città. La cornice scelta per l'occasione è stata l'Osteria del Treno, uno spazio storico dal fascino retrò. Tra architetture ed echi visivi dal gusto Art Déco, l'ambiente è stato trasformato in un Café Parisien che ha accolto tutti gli ospiti in un abbraccio caldo e sofisticato.

Tra luci soffuse e un'atmosfera vibrante, anche la content creator Isabella Petrosillo si è lasciata contagiare dall'energia della serata, travolta da quell'inebriante scossa di buonumore che la fragranza riesce a evocare in modo così naturale.

Coco Mademoiselle Crush Absolu in linea!

Un po' di Parigi a Milano <3

XOXO

On Stage

Ma è sempre occupato!

Come non ballare sulle note di "Young Hearts Run Free" di Candi Staton, nell'irresistibile remix firmato Breakbot.

E infatti!

Il ritmo come linguaggio e l'arte dell'improvvisazione

La musica ha trasformato la sala in una pista da ballo spontanea. La danza si è così rivelata per quello che è veramente: non solo una coreografia studiata nei minimi dettagli, ma la massima espressione di libertà, corpo ed emozione.

Saper improvvisare è un’arte che travalica i confini della dancefloor e si può applicare alla vita di tutti i giorni. Saper accogliere l'inaspettato con leggerezza, spogliarsi della rigidità dei programmi e lasciarsi sorprendere dal presente. Fidarsi delle proprie sensazioni e cambiare passo quando la musica della vita lo richiede.

Coco Mademoiselle Crush Absolu è il manifesto di quest'attitudine contemporanea: non un semplice profumo da indossare, ma un'esortazione quotidiana a cogliere il lato gioioso della vita come nel video realizzato con Isabella!

Talent: Isabella Petrosillo / Video: Riccardo Rovelli / Art Direction: Daniela Losini / Artwork: Simona Rottondi / Location: Osteria del Treno