Chanel inaugura una seconda boutique a Milano in via Montenapoleone, nel quadrilatero della moda, dedicata all'abbigliamento e non solo!

Il 25 novembre 2023, Chanel svela una seconda boutique nella capitale della moda Italiana, Milano. La prima boutique Italiana dedicata alla moda, all'orologeria e all’alta gioielleria, situata all'angolo tra le esclusive vie Milanesi di Montenapoleone e Verri, proprio nel famoso Quadrilatero d'Oro della città.

Entrando in questa boutique spaziosa e luminosa, i visitatori avranno l'occasione di vivere un'esperienza immersiva nel mondo degli accessori Chanel, con una selezione di borse esposte in nicchie accanto a una varietà di calzature, bijoux, occhiali, foulard, creazioni di piccola pelletteria e anche una selezione di profumi.

La visita prosegue in tre spazi intimi dedicata all'orologeria e alla gioielleria che presentano gli orologi più iconici della Maison, tra cui: le collezioni J12, Première, Boy-Friend e Code Coco. Così come le creazioni di gioielleria: Coco Crush, Camelia e N°5. Eleganti consolle in vetro e metallo, illuminate da lampadari in cristallo di rocca e metallo dorato Goossens, conferiscono a questi spazi un raffinato tono Art Déco, impreziosito da una palette grafica in bianco e nero, illuminata da tocchi di oro anticarro.

Per l'occasione sarà presentata in via eccezionale lo spettacolare collier 55.55 della collezione di alta gioielleria "N°5", con uno scintillante diamante “flawless” (che non contiene cioè azoto o altri gas al suointerno) incastonato e tagliato su misura da 55,55 carati, elemento permanente del patrimonio storico di alta gioielleria della Maison, unico e, ovviamente, non acquistabile.

I due piani dedicati agli accessori e alle ultime collezioni Pret-à-Porter di Chanel

Il primo piano presenta una gamma completa di accessori, mentre il secondo piano è un salone dedicato al Pret-à-Porter, il quale consente agli ospiti di scoprire le ultime collezioni moda della Direttrice Creativa Virginie Viard.

Oggetti di design e di antiquariato arricchiscono l'atmosfera raffinata: una coppia di lampade da tavolo Zen in cristallo ed ebano di Goossens, un tavolino da caffè degli anni settanta di Etienne Allemeersch con intarsio di fossili, una coppia di sedie Augusto Bozzi ed un tavolo personalizzato in pietra lavorata. Due salottini di prova elegantemente arredati e divani in tweed sono un invito ad accomodarsi.

La boutique è inaugurata con la collezione Cruise 2023/24, presentata per la prima volta a Los Angels, California, nel mese di maggio 2023.

Un salone privato adiacente con salottino di prova, accessibile tramite un ingresso separato su Via Verri, offre ai clienti riservatezza e un servizio personalizzato in un ambiente raffinato e accogliente. La parete dell'ampio camerino VIP è impreziosita da un'opera d'arte astratta di George Noel, intitolata "Palimpseste" (1985), mentre gli oggetti di design includono una lampada in bronzo brunito personalizzata, una scatola in bronzo "Leather Barricade" e due piccole sculture Venini Totem in vetro soffiato, tutte disegnate dall'architetto newyorkese Peter Marino, oltre ad un vassoio giapponese laccato per abiti del XIX secolo.

Per questo progetto Peter Marino, che continua a reinterpretare armoniosamente i codici estetici della Maison in tutto il mondo, ha proiettato l'eleganza parigina e la modernità senza tempo di Chanel in un nuovo ambiente sublimato da sontuosi tocchi personalizzati come tappezzerie, tweed eleganti nelle tonalità avorio e sabbia, finiture a mano e lussuose moquette in lana.

Straordinaria vetrina della creatività e del savoir-faire Chanel, questa seconda boutique offre un'esperienza unica nel cuore del quartiere milanese dello shopping di lusso. Scopritela nel nostro video!

Credits:

Video: Danil Minardi

Editor: Elisa Pietrosanti

Art Director e Sitting Editor: Sara Moschini