Due amiche, due stili e una collezione: Carlotta Rubaltelli e Virginia Varinelli interpretano la Holiday make up collection N. 5

Per celebrare i cento anni di Chanel N. 5 la Maison francese porta l'attenzione sulla fragranza che ha inebriato milioni di donne e ne trasferisce i codici nella collezione trucco Holiday.

Nel 1921 Mademoiselle chiede al naso Ernest Beaux di realizzare un profumo da donna che sappia di donna. Dopo quattro tentativi ecco il jus perfetto e nasce così Chanel N. 5. Nel 2021 viene creata una limited edition per celebrare l'Eau de Parfum creando una nuova leggenda a partire dal pack green e sostenibile che segue le linee dell'inconfondibile forma del flacone.

La collezione Holiday N. 5 vede protagonista la palette Les 4 Ombres composta da un ombretto ambrato con finish satin ispirato al colore del profumo, un bianco madreperla con bagliori dorati, un bianco decisamente sparkling e infine un nero opaco che ricalca le linee decise del packaging.

Completano il trucco occhi due ombretti liquidi Ombre Premiére Laque Glitter color oro ambrato e oro nero, ideali come tocco finale per smokey eyes preziosi.



Cinque tonalità di rosso invece per le labbra: Rouge Allure Emblématique un rosso saturato e radioso, Legéndaire un rosso rubino scuro, Pirate rosso classico con una punta di blu, Indépendante rosso fiamma e Rouge Brùlante, un rosso aranciato antico.

Carlotta Rubaltelli interpreta un beauty look dai toni dorato caldi sulle palpebre e labbra rosso rubino scuro. Il volto è stato illuminato utilizzando lo stick luminoso multiuso Baume Essentiel Or. Un maquillage ideale per i giorni di festa che verranno.

Virginia Varinelli invece ha puntato quasi tutto sugli occhi scegliendo una miscela di chiari e scuri scintillanti e il viso ha acquistato luce grazie al Fluide Enlumineur Or Ivoire. Per le labbra ha optato per il rosso aranciato più lieve. Il risultato finale è un make up adatto alle serate festive.

Per finire ecco le nostre protagoniste nel racconto video che le vede incontrarsi e prepararsi nella fragrance e beauty boutique di Milano dove è possibile fruire dei servizi make up, profumi e skincare più chic.

Credits:

Talent: Carlotta Rubaltelli e Virginia Varinelli / Ph. Federico Avanzini / Post produzione video: Daniele Villoresi / Sitting Editor: Daniela Losini / Thanks to Chanel Beauty Team