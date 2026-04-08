

Castel Hörtenberg a Bolzano è un castello del XV secolo trasformato in un raffinato hotel 5 stelle, dove storia e design contemporaneo convivono ai piedi delle Dolomiti. Tra stube originali, giardini silenziosi e una cena nelle antiche segrete, il soggiorno diventa un’esperienza sospesa nel tempo.







Arrivare a Bolzano e scoprire un castello nascosto dietro un cancello discreto ha qualcosa di irreale. Castel Hörtenberg non è solo un hotel: è un luogo dove il tempo sembra essersi seduto ad aspettare. Nell’antico quartiere di Dodiciville, il castello è stato oggetto di un accurato restauro conservativo promosso dalla famiglia Podini, che ne ha preservato l’identità storica trasformandolo in un hotel di lusso in Alto Adige e primo 5 stelle di Bolzano.











Oltre il portale in marmo di Carrara e lo stemma araldico originale, Castel Hörtenberg, è il castello che non ti aspetti. Qui la storia incontra il design contemporaneo in un dialogo armonioso tra passato e presente.

Le pietre restaurate con rispetto, le pareti affrescate e le finestre che lasciano entrare la luce naturale regalando disegni inaspettati sulla boiserie antica, creano un equilibrio perfetto tra eleganza storica e comfort moderno.







La sensazione è quella di entrare in una dimora privata: il silenzio e la calma ti avvolgono dal primo passo, come se ogni rumore esterno fosse filtrato dalle mura antiche. È un trasporto immediato in un piccolo paradiso: i dettagli inaspettati, il legno levigato, le finestre che incorniciano la luce calda delle Dolomiti, diventano protagonisti e il tempo immediatamente rallenta.

Bolzano è vicina, ma sembra più lontana, come se il castello creasse una distanza sia fisica che emotiva capace di assicurare una parentesi di relax totale, lontana dal ritmo quotidiano.







Si inizia la giornata con la colazione ricca di ingredienti locali e pane fatto in casa, da gustare lentamente a bordo della piscina riscaldata incastonata nel giardino.

E che relax sarebbe senza SPA? Altro angolo, altro paradiso: la Spa Hörtenberg, immersa in un edificio contemporaneo che dialoga con la struttura storica senza spezzarne la magia, accoglie gli ospiti in un’oasi di benessere vista giardino botanico, tra cedri del Libano, lecci e cipressi secolari. Con una sauna vista piscina, un massaggio di 50 minuti con oli aromatici e un bagno rigenerante nella jacuzzi, diventa sicuramente un pò più semplice lasciare andare la frenesia quotidiana.







E se ancora non bastasse, rifugiarsi in una delle 24 suite farà sicuramente il resto. Colori pastello, pezzi artigianali del territorio, soffice biancheria e una caldissima atmosfera. Gioiello della struttura è la suite Stube, dietro la porta originale contornata dalla cornice di marmo, si nascondono 87mq di intimità. Connubio perfetto tra tradizione e contemporaneità, qui il legno scuro, la boiserie antica e la stufa originale in maiolica accolgono ogni ospite come un vecchio amico dopo un lungo viaggio.







Per continuare questo tuffo nel passato, si scende nelle Segrete, scoperte per caso durante l’intervento di ristrutturazione e trasformate in ristorante suggestivo. Volte a botte in pietra, luce soffusa e piatti contemporanei con ingredienti locali rendono la cena un’esperienza sensoriale unica. La memoria del luogo incontra la tecnica gastronomica, mentre i vini altoatesini completano il viaggio con minerale eleganza. La storia è servita.







Perché andarci:

Per dormire in un castello segreto senza rinunciare al comfort, dove ogni dettaglio trasporta lontano dal quotidiano e il vero lusso è sentirsi a casa.





