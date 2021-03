Dalle pumps con tacco Blade agli stivaletti con maxi platform: Casadei ci presenta la sua nuova collezione per l’autunno-inverno 2021. Scopritela nel nostro servizio esclusivo.

È stato un anno intenso, difficile e impegnativo che ci ha messo a dura prova, ha stravolto le nostre abitudini e cambiato completamente il nostro stile di vita, ma ora più che mai siamo pronte a ripartire e a lasciarcelo finalmente alle spalle.

Abbiamo passato più tempo del solito tra le quattro mura di casa, abbiamo spesso sacrificato lo stile a favore di look comodi e confortevoli, ma adesso non vediamo l’ora di aprire un nuovo capitolo, di tornare a giocare con la moda, a sbizzarrirci con il mix&match e a cambiare più outfit al giorno.

L’obiettivo è uno solo: ricominciare e se possiamo farlo con le scarpe giuste ai piedi è ancora meglio.

Pensare positivo e guardare con ottimismo al futuro è anche l’imperativo di Casadei che ha deciso di ripartire puntando tutto sul Made in Italy e sull’estro dei suoi artigiani e ha lanciato per l’autunno-inverno 2021 una nuova collezione di scarpe che è un vero e proprio invito a ballare.

A interpretarla, le protagoniste del nuovo servizio realizzato dal brand in collaborazione con Grazia: Nneya Richards, fashion creative e travel expert, e Giulia Nardi, art director e web designer, che oltre a condividere una grande passione per la moda hanno in comune anche uno spiccato senso dello stile.

Nneya Richards e Giulia Nardi interpretano le scarpe della nuova collezione di Casadei

In un’atmosfera allegra e spensierata, Nneya e Giulia sono due amiche che scacciano la malinconia e spazzano via le energie negative ballando e divertendosi con ai piedi alcuni dei pezzi chiave della nuova collezione di Casadei, ispirata dalle opere futuriste dell’illustratore Patrick Nagel.

Destinate a diventare il nuovo must dell’inverno, le pumps Roxanne che con il loro tacco Blade, i tagli asimmetrici e i dettagli in vinile sono più femminili che mai.

L’iconico tacco Blade, che proprio quest’anno si prepara a festeggiare il suo decimo compleanno, ritorna anche sulle décolleté e sugli stivaletti Notorious, proposti sia in suede che in nappa: i migliori alleati per svelare il proprio lato più sensuale.

Totalmente rivisitati gli stivali Amanda, uno dei modelli cult che Casadei aveva creato verso la fine degli anni ’70 per rendere omaggio a una super diva, Amanda Lear. Contraddistinti da zip al ginocchio e alla caviglia, questi stivali multitasking per la prossima stagione diventano ancora più funzionali e facili da indossare e sono declinati in tre diverse versioni: con la zeppa, con tacco medio e con tacco alto.

A dare un tocco più divertente ai look invernali ci pensano gli stivali, le pumps e le slip-on Les Pois tutti realizzati con un materiale eco-friendly, l’ECONYL, un particolare nylon ottenuto dalla plastica riciclata. Da indossare con le borse coordinate o meno, di certo porteranno una ventata di allegria nella scarpiera.

Proprio come i booties, i cuissardes e le Mary Jane della linea Roxy che grazie al loro maxi platform sono ancora più comode. Abbinate a minigonne Seventies in pelle colorata fanno subito venire voglia di scatenarsi sul dance floor.

Per tutte le esigenze di stile, gli stivali Evolution che grazie all’ECONYL sono morbidi, resistenti e praticissimi. Da tenere ai piedi h24, hanno una ghetta rimovibile da attaccare e staccare a seconda del proprio mood e sono proposti in versione flat, con tacco medio o alto: ce n’è uno per ogni occasione.

Perfetti per affrontare con la giusta carica la nuova stagione, gli stivaletti imbottiti e gli stivali alti della linea Nexus che presentano maxi flatform e logo C-Chain inciso sulla zeppa e sono proposti sia in versione total black che in camouflage: niente di meglio per dare carattere e grinta ai look quotidiani.

Credits:

Video: Gianmarco Dodesini Valsecchi

Assistente: Zheng Jia Le Lucia

Foto: Federica Rossi D’Arrigo

Styling: Francesca Crippa

Mua-Hair: Elena Gaggero

Assistant: Gaia Dellaquila

Production: Gloria Bertuzzi

Creative Direction: Sara Moschini