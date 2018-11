Motiva chi non è particolarmente sportivo e sui fitness addicted ha un duplice effetto: migliora le performance e aiuta a tenere l'asticella alta. Il workout firmato Barry’s conquista tutti. Da provare a Milano e in giro per il mondo

Se sia più challenge o più fun è soggettivo. Nella red room tra luci d'atmosfera e musica perfettamente mixata a scandire ogni attimo di un workout a intensità variabile, ognuno si allena secondo le proprie possibilità. Dando il meglio di sé.

Un fatto è certo: l’interval training high intensity firmato (e brevettato) Barry's Bootcamp è tra i più efficaci al mondo. The best workout in the world, dice lo slogan del celebre marchio di fitness californiano, nato nel 1998 a Los Angeles per allenare le celebrity più esigenti di Hollywood (e garantire loro risultati wow! in tempi stretti).

Anche il concept di Barry's Bootcamp fa la differenza: niente abbonamento, qui il fitness è pay-per-training.

E a vent'anni dal lancio ufficiale, il brand fa ancora tendenza sia nel mondo del fitness sia come stile di vita.

In un video girato con l'influencer Giulia Valentina nel primo Barry's Bootcamp di Milano (Via Senato 36), vi mostriamo perché allenarsi qui sia un'experience unica e completa.

Anche per Giulia, che con l'ironia che la contraddistingue sempre ammette: «io non sono esattamente una fitness girl, eppure da Barry's Milano ho scoperto il bello di fare sport!».

(continua sotto per vedere il video a Giulia Valentina)

Happy Birthday Barry's!

Il brand californiano Barry's Bootcamp festeggia quest'anno i suoi vent'anni, offrendo una special class condotta in live streaming in tutti i Barry's del mondo, alla stessa ora (Sabato 3 novembre, start ufficiale alle 14.00 di Los Angeles, le 23.00 in Italia).

La novità firmata Barry's Italia

Si allarga la famiglia Barry's Milano con l'apertura di due nuovi centri: il primo a Milano a marzo 2019 nello Shopping District di City Life; il secondo sempre nella primavera 2019 a Parigi, in una location ancora top secret, che ospiterà il primo centro in Europa a conduzione italiana.

Barry's experience, not ordinary fitness

In perfetto stile Barry's, Giulia arriva in Via Senato poco prima dell’inizio del suo workout. Tra le varie lezioni del giorno, ha scelto l’orario più comodo per lei. In reception le comunicano il numero di treadmill a lei assegnato, riceve un asciugamano, dell’acqua. Prima dell'allenamento Giulia sa già che alla fine della lezione avrà bisogno di integrare i liquidi e le energie consumate. Non avrà molto tempo a causa di altri impegni già fissati, quindi prima dell'inizio della classe ordina il suo shake preferito al Fuel Bar Barry's e all'uscita lo troverà già pronto.

Un rapido passaggio in spogliatoio – dove all'occorrenza Giulia può usufruire di sono asciugamani, spazzole, phon professionali, prodotti per la cura della persona – e via nella red room per il workout.

Musica, energia, fatica e sudore in RED

Nella red room Giulia si dirige verso il suo treadmill, sarà con la postazione a terra il suo spazio di azione per i prossimi 50 minuti. Il gruppo genera energia, tutti seguono la voce e le indicazioni del trainer, ma ognuno si allena secondo le sue possibilità.

«Se ripenso alla mia prima lezione, mi viene da ridere. Mi dicevo: “tra corsa ed esercizi a corpo libero non reggerò mai 50 minuti”. Mi sbagliavo. E sorprendenti sono stati i miei miglioramenti: in poco tempo grazie a una buona dose di impegno e regolarità nell’allenamento, ai preziosi consigli dei trainer Barry’s e al metodo stesso che si focalizza su un gruppo muscolare diverso ogni giorno della settimana, ho avuto ottimi risultati sia fisici sia a livello di forza e resistenza», ci dice Giulia.

Re-fuel post workout

Quel che ci vuole dopo un allenamento intenso è uno shake buono che in più faccia bene. Giulia ritira all'uscita dalla red room il suo Senato, a base di fragole, banana, acai e proteine whey al gusto vaniglia.

«Allenarsi con piacere in un ambiente dove le persone sono positive e disponibili a darti giusti consigli, dove non c'è competizione se non quella "sana" che è da stimolo a dare il meglio di se ogni volta, genera quello che io chiamo "circolo di respondabilità" che è un'attenzione in più anche a ciò che mangi, a come riposi, ad evitare quel che può farti male», conclude Giulia

Barry’s in pillole

Quali sono i risultati? Il programma Barry’s Bootcamp è un mix di esercizi di forza e resistenza appositamente pensati per allenare sia la parte cardiovascolare sia quella muscolare. Praticato con regolarità, il workout Barry’s asciuga il fisico e tonifica tutti i muscoli.

Come funziona Barry’s Bootcamp? Da Barry’s Bootcamp l’allenamento è on-demand, cioè senza obbligo di abbonamento. Le lezioni durano 50 minuti e si possono prenotare liberamente fino a pochi minuti prima dello start.

Barry's value, un workout diverso da tutti gli altri… Ogni giorno un gruppo muscolare diverso. Questo permette a chi si allena con regolarità di raggiungere risultati concreti e di prevenire gli infortuni. Chi viaggia, poi, sa che l’allenamento che potrà fare il lunedì nel centro Barry’s di Los Angeles è lo stesso che farebbe se si trovasse in un qualsiasi altro Barry’s del mondo. Proprio per facilitare la comprensione della lezione, tutte le lezione sono guidate in inglese, allo stesso modo, secondo un linguaggio codificato e unico per tutti i Barry’s del mondo.

La Barry’s community…Workout hard and be nice to people. La community Barry’s condivide l’energia e l’entusiasmo, il sudore e la fatica di ogni allenamento. La nota più caratteristica è il suo tocco internazionale. La community, infatti, si arricchisce ogni volta di persone nuove, provenienti da tutto il mondo, che per 50 minuti diventeranno compagni di allenamento. La sfida c’è, ma è con se stessi. Il fun invece è condiviso. E si trasforma in energia per tutto il gruppo.