Al supermercato le clementine con la buccia verde restano spesso sul fondo della cassetta, considerate acerbe. Eppure, proprio quel colore può nascondere i frutti più dolci.

Nei mesi freddi gli agrumi tornano protagonisti, e con loro un piccolo enigma da banco frutta: quelle clementine con la buccia a chiazze verdi. Molti le evitano d’istinto, convinti che siano ancora acerbe o poco saporite.

In realtà, per le Citrus × clementina il colore esterno è un pessimo indicatore di maturazione interna. Gli agronomi spiegano che la dolcezza dipende dal rapporto tra zuccheri e acidi nella polpa, non dalla tonalità della scorza. Traduzione pratica: una clementina un po’ verde può essere più buona di una perfettamente arancione.

Perché alcune clementine restano verdi anche quando sono mature

Negli agrumi la colorazione della buccia è legata alla presenza di clorofilla, lo stesso pigmento che rende verdi le foglie. Quando arrivano notti fresche, la clorofilla si degrada e lascia spazio ai carotenoidi, responsabili del famoso arancione.

Se però l’escursione termica giorno/notte è ridotta - ad esempio in autunni particolarmente miti - la clorofilla nella buccia delle clementine si ritira solo in parte. Il risultato sono frutti con polpa già matura e zuccherina, ma con una percentuale di buccia verde perfettamente fisiologica.

Il Centro Tutela Consumatori Utenti ricorda da anni che, per arance, mandarini e clementine, l’idea “verde fuori = acerbo dentro” è fuorviante. Il processo di colorazione è più lento e dipende dal clima, mentre la maturazione interna segue il suo ritmo, misurabile con parametri tecnici come il rapporto zuccheri/acidi.

Un altro punto chiave: le clementine sono frutti non climaterici. Dopo la raccolta non “maturano” davvero, al massimo cambiano leggermente colore e perdono succo. Conservare a casa una cassetta di clementine ancora verdi sperando che diventino più dolci è quindi un’illusione.

Il mito del “più arancione = più dolce”

Chi sceglie solo frutti arancione intenso rischia una piccola delusione. Una clementina molto colorata può essere stata raccolta presto e poi tenuta a lungo in magazzino: il colore è perfetto, ma parte del succo se n’è andato e la polpa risulta asciutta.

Al contrario, una clementina con macchie verdi ma ben soda e pesante al tatto può avere una polpa ricca di succo e zuccheri. Non a caso i disciplinari delle principali IGP europee prevedono proprio questa possibilità.

Quando la buccia verde è una buona notizia

Prendiamo la Clémentine de Corse IGP, molto apprezzata anche in Italia. Il suo “culotto verde”, cioè quella corona verde alla base del frutto, è considerato quasi un marchio di fabbrica. Il disciplinare ammette fino a circa il 20% di superficie verde, a patto che il succo rappresenti almeno il 42% del peso e che il rapporto zuccheri/acidi rientri in un intervallo preciso.

Messaggio implicito: meglio una colorazione non perfettamente uniforme, ma una maturazione naturale sull’albero, senza scorciatoie.

Anche in Italia la normativa va nella stessa direzione. Le Clementine del Golfo di Taranto IGP, ad esempio, prevedono una buccia arancione con un massimo di circa il 30% di buccia verde e un contenuto minimo di succo del 40%. Questi numeri servono proprio a garantire che il frutto sia maturo e succoso, anche se non “da cartolina”.

Perché allora sugli scaffali vediamo quasi solo clementine uniformemente arancioni? Entra in gioco la cosiddetta deverdizzazione.

Deverdizzazione ed etilene: trucco di colore, non di gusto

Molti produttori raccolgono le clementine quando sono ancora piuttosto verdi e le portano in magazzini speciali, le famose camere di colorazione. Qui viene immesso etilene, un gas vegetale che accelera la scomparsa della clorofilla dalla buccia.

Il risultato è una clementina dall’aspetto perfetto, ma con un grado zuccherino identico a prima: l’etilene agisce solo sul colore, non sulla maturazione interna. Se il processo è gestito male, può addirittura peggiorare la qualità, con comparsa di macchie scure, buccia che si rovina e minore conservabilità.

Negli ultimi anni, anche per ragioni di sostenibilità (meno energia per le camere di colorazione, meno manipolazioni), diversi operatori di filiera stanno rivalutando le clementine leggermente verdi. Il vero cambiamento, però, passa dalle abitudini di chi compra.

Come scegliere clementine con la buccia verde senza sbagliare

Al banco frutta il colore è solo il primo colpo d’occhio. I segnali davvero utili sono altri, molto più affidabili della sfumatura di arancione.

Peso : una buona clementina deve risultare pesante rispetto alle dimensioni. Significa più succo e maturazione corretta.

: una buona clementina deve risultare pesante rispetto alle dimensioni. Significa più succo e maturazione corretta. Buccia : liscia o leggermente ruvida, ma ben aderente alla polpa. Se “balla” sotto le dita, il frutto è vecchio o disidratato.

: liscia o leggermente ruvida, ma ben aderente alla polpa. Se “balla” sotto le dita, il frutto è vecchio o disidratato. Consistenza : niente zone molli o affossate. La clementina deve essere tesa, elastica, non gommosa.

: niente zone molli o affossate. La clementina deve essere tesa, elastica, non gommosa. Foglie : se presenti, verdi e turgide indicano una raccolta recente, indipendentemente dalla presenza di macchie verdi sulla scorza.

: se presenti, verdi e turgide indicano una raccolta recente, indipendentemente dalla presenza di sulla scorza. Profumo: odore fresco di agrume, mai sentori di muffa o fermentato.

Occorre poi distinguere il “verde sano” da ciò che è davvero un difetto. Una colorazione verde uniforme o a chiazze lisce e brillanti, su un frutto sodo e profumato, è semplicemente fisiologica. Diverso il caso di aloni verdastri vellutati o “pelosi”, spesso accompagnati da macchie scure e parti molli: si tratta di muffe degli agrumi, e il frutto va scartato senza esitazioni.

Un ultimo dubbio frequente riguarda l’uso in cucina. La buccia di clementina, anche se in parte verde, è aromaticissima e si può usare in cucina solo se il frutto è biologico o comunque non trattato post-raccolta, e ben lavato. Per il consumo di spicchi al naturale, invece, il discorso trattamenti cambia poco: conta che il frutto sia sano, maturo e conservato correttamente.

Il promemoria per la prossima spesa è semplice: davanti a una cassetta mista, non lasciate automaticamente indietro le clementine con la buccia verde. Guardate peso, consistenza, profumo. Quel “difetto” estetico potrebbe nascondere proprio i frutti più dolci del reparto.