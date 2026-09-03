Tre mesi di vacanze scolastiche estive sono un sogno per gli studenti e un rompicapo per le famiglie. Ma quel lungo stacco da metà giugno a metà settembre ha radici molto più antiche dei voli low cost.

In Italia gli studenti stanno lontani dai banchi per circa tre mesi: dalle vacanze di metà giugno al rientro tra il 10 e il 20 settembre. In termini di calendario significa circa 13 settimane di pausa estiva, il record in Europa insieme alla Lettonia.

Paradossalmente, però, il nostro non è un Paese “pigro”: secondo i dati della rete Eurydice della Commissione europea, in Italia si fanno circa 200 giorni di scuola all’anno, tra i valori più alti del continente. Il punto quindi non è quanto si studia, ma quando: da noi quasi tutto il riposo è concentrato d’estate.

Quanto sono lunghe davvero le vacanze estive italiane

Per voi genitori la percezione è chiarissima: da metà giugno per 13 settimane dovete organizzarvi tra nonni, centri estivi, ferie e incastri creativi. Per gli studenti le lezioni finiscono, ma gli edifici scolastici non chiudono del tutto: ci sono esami, scrutini, attività amministrative.

Nel resto d’Europa il quadro è diverso. In Germania, Danimarca o Paesi Bassi le vacanze estive durano circa 6 settimane. In Francia si sale a 8, in Spagna a una decina. Alcuni Paesi mediterranei come Grecia e Portogallo si avvicinano al modello italiano, ma raramente superano le nostre 13 settimane.

La differenza sta nella distribuzione: dove l’estate è più corta, il calendario scolasticoprevede diversi periodi di pausa durante l’anno scolastico, con mini vacanze autunnali o di metà trimestre. In Italia, invece, oltre a Natale e Pasqua, il grosso del tempo libero scolastico resta incollato all’estate.

L'origine agricola di un'estate (quasi) infinita

Il perché di questa scelta va cercato nell’Italia di quando i nonni erano bambini. Fino agli anni Cinquanta e Sessanta il nostro era un Paese in gran parte rurale: una società di piccoli proprietari e braccianti, dove il lavoro nei campi occupava intere famiglie.

L’estate era il periodo più intenso: mietitura del grano, raccolta di altri prodotti, lavori che non potevano aspettare. Servivano tutte le braccia disponibili, comprese quelle dei ragazzi in età scolare. Tenere aperte le scuole a luglio avrebbe significato costringere molte famiglie a scegliere tra istruzione e sopravvivenza economica. Il rischio di evasione scolastica sarebbe esploso.

Per questo, fino agli anni Settanta, la scuola iniziava ufficialmente il 1° ottobre. Solo dal 1977 l’avvio dell’anno è stato anticipato a settembre, ma senza rivoluzionare davvero la lunga pausa estiva. La tradizione dei tre mesi è sopravvissuta al passaggio da Paese agricolo a Paese industriale e terziario.

Una volta che un calendario entra nella vita quotidiana di milioni di persone, cambiarlo diventa complicato. Le abitudini di famiglie, aziende turistiche, attività stagionali si sono modellate su quell’estate lunghissima. E il “si è sempre fatto così” pesa quasi quanto una legge.

Clima, scuole roventi e riforme mancate

C’è poi il fattore clima. Nei mesi di fine giugno e inizio settembre molte aule italiane diventano forni: edifici vecchi, poca ombra, condizionatori quasi assenti. Le ultime ondate di calore hanno costretto alcune scuole europee a ridurre orari o chiudere in anticipo, confermando quanto il caldo pesi sull’apprendimento.

Questo argomento è spesso usato da chi difende i tre mesi di stop e da chi propone addirittura di tornare all’inizio delle lezioni a ottobre, come ha sostenuto anche qualche ex parlamentare. L’idea è tutelare studenti e docenti da temperature sempre più estreme.

Negli anni, però, non sono mancati tentativi di accorciare l’estate. Nel 2007 il ministro dell’Istruzione Giuseppe Fioroni valutò di ridurre le vacanze di due settimane per spostarle in altri periodi dell’anno. Altri progetti sono passati dal governo Monti e, nel 2021, dal governo Draghi, che dopo la pandemia propose scuole aperte più a lungo in estate. Tutto finito nel nulla, tra timori organizzativi, resistenze culturali e il peso del settore turistico, che con tre mesi di studenti liberi ha un bacino sicuro di clienti.

Tre mesi senza scuola: effetti su studenti e famiglie

Per gli studenti, il lato positivo è evidente: tempo per riposare, staccare davvero, dedicarsi a passioni che durante l’anno non trovano spazio. I tre mesi permettono anche viaggi lunghi, esperienze di volontariato, corsi estivi che, se ben scelti, sono una forma di apprendimento informale. Sul piano economico, la lunga estate scolastica alimenta il turismo familiare e l’indotto delle località balneari.

Ma c’è il rovescio della medaglia. Diversi studi internazionali parlano di learning loss, cioè perdita di apprendimento dovuta alla pausa estiva. Secondo le stime citate da varie ricerche, gli studenti possono dimenticare tra il 17 e il 28% di quanto appreso nelle materie umanistiche e tra il 25 e il 34% in matematica. Tradotto: a settembre una parte del programma va praticamente “rifatta”.

Questo effetto non colpisce tutti allo stesso modo. Le famiglie con più risorse possono pagare centri estivi, campus linguistici, viaggi culturali. Le altre spesso si arrangiano come possono, con ragazze e ragazzi che passano settimane tra televisione e smartphone. Così le disuguaglianze educative tendono ad ampliarsi.

Infine, ci siete voi adulti. Tredici settimane senza scuola significano un puzzle logistico enorme, che pesa soprattutto sulle madri. Molte donne riducono l’orario di lavoro o rinunciano a opportunità di carriera per coprire questi periodi, contribuendo al famoso gender pay gap. In mancanza di un vero welfare estivo pubblico, il sistema regge grazie a nonni disponibili, oratori, associazioni e tanto lavoro invisibile.

Forse la domanda, più che “perché le vacanze durano tre mesi”, è se questo modello regge ancora per l’Italia di oggi. E voi, quando guardate il calendario scolastico appeso in cucina, da che parte vi sentite: affezionate al lungo mare d’estate o pronte a un calendario più spezzettato ma forse più equo?