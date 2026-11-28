Dall’albero di Natale al panettone, dalla stella rossa sul tavolo al calendario dell’Avvento: dietro gli 8 rituali più amati delle feste si nascondono storie insospettabilmente curiose.

A dicembre ognuno ha il proprio copione: si monta l’albero di Natale, si sistema il presepe, si litiga su panettone o pandoro, si aspetta Babbo Natale (anche se si è adulti e vaccinati).

Quasi nessuno però conosce davvero le origini delle tradizioni natalizie. Eppure, spiegano gli storici delle religioni, molte tradizioni natalizie affondano le radici in riti pagani del solstizio d’inverno, poi riletti dal cristianesimo e, negli ultimi secoli, rimaneggiati da pubblicità e consumi.

Qui trovate 8 storie perfette da raccontare al cenone, quando l’ennesima discussione sul menù sta per degenerare.

I simboli che decorano le nostre case

1. L’albero di Natale, dalla foresta pagana ai salotti italiani

Molto prima del presepe, in Europa si decoravano rami di sempreverde per il solstizio d’inverno: servivano a «tenere viva» la natura quando tutto sembrava morto. I popoli nordici ornavano gli alberi con simboli di sole, luna e stelle.

Tra Medioevo ed età moderna l’abete viene reinterpretato dai cristiani come albero dell’Eden. Nel Quattrocento un albero addobbato compare in piazza a Tallinn, e poco dopo a Riga: le due città baltiche si contendono ancora il primato del «primo albero pubblico». In Italia l’usanza arriva tardi, tra Ottocento e Novecento, con un albero addobbato persino al Quirinale. Oggi lo si monta quasi ovunque l’8 dicembre, ma la sua storia parte da molto più a nord.

2. Il presepe, il “live show” inventato da San Francesco

L’idea di mettere la Natività sul mobile del soggiorno nasce da un’operazione di regia ante litteram. Nel 1223, a Greccio, **San Francesco d’Assisi** fa allestire una grotta con bue, asinello e figure viventi per far «vedere» il Vangelo anche agli analfabeti.

Pochi decenni dopo, a Roma, lo scultore **Arnolfo di Cambio** realizza per Santa Maria Maggiore un presepe con statue lignee: è il passaggio dal teatro alla scultura. Dal Seicento il presepe entra nelle case nobiliari e nel Settecento esplode il modello napoletano, con pastori, venditori e scene di vita quotidiana. In pratica, il nostro «diorama» natalizio nasce come esperimento di teatro immersivo medievale.

3. La stella di Natale, l’“erbaccia” diventata miracolo

La stella di Natale, quella pianta rosso fuoco che sovrasta ogni centrotavola, in realtà viene dal Messico. Cresceva spontanea nelle zone di Taxco e Oaxaca. La leggenda racconta di una bambina povera che, non avendo nulla da offrire al Bambino Gesù, portò in chiesa un mazzo di erbacce raccolte per strada.

Deposto l’omaggio davanti alla Natività, le foglie si trasformarono in brattee rosse a forma di stella: nacquero così le «Flores de Noche Buena», fiori della Notte Santa. Missionari e botanici la portarono in Europa nell’Ottocento. Oggi, quando la comprate al vivaio, state portando a casa un piccolo pezzo di America Latina, travestito da tradizione italianissima.

4. Il calendario dell’Avvento, da 24 righe di gesso al cioccolatino

Il calendario dell’Avvento nasce in ambienti protestanti tedeschi nell’Ottocento. Niente cioccolato, solo 24 segni di gesso sulla porta che i bambini cancellavano ogni giorno, per rendere più concreto il conto alla rovescia verso il 25 dicembre.

All’inizio del Novecento un editore, Gerhard Lang, trasforma l’idea in cartone illustrato con finestrelle apribili. Il vero salto pop arriva però solo dagli anni Cinquanta, quando dietro ogni finestrella spunta un cioccolatino. Da allora ogni famiglia declina la tradizione a modo suo, ma l’idea di fondo resta la stessa: rendere visibile l’attesa.

Cosa mettiamo in tavola: dolci con biografia

5. Panettone, il “Pan de Toni” nato da un errore

La leggenda più amata colloca la nascita del panettone alla corte di Ludovico il Moro, a Milano. La sera di Natale il cuoco di palazzo brucia il dolce previsto. Il giovane garzone Toni propone allora il suo impasto di recupero: farina, burro, uova, zucchero, uvetta e canditi.

Il duca lo adora e il dolce viene ribattezzato «Pan de Toni». Un’altra versione chiama in causa un falconiere innamorato che inventa il pane dolce per conquistare la figlia di un fornaio. Gli storici concordano su un punto: si tratta di un lievitato natalizio ricco nato nell’area milanese tra Medioevo e Rinascimento, da pane “di lusso” a simbolo nazionale delle feste.

6. Pandoro, il rivale veronese dal cuore austriaco

Il pandoro arriva da Verona e ha un’impronta più recente. Nell’Ottocento un pasticcere registra la ricetta di questo dolce soffice, dalla tipica forma a stella, considerato discendente del «nadalin» veronese, torta delle feste già in uso in città.

Altri vedono nel pandoro un parente dei pani burrosi viennesi mangiati nelle corti asburgiche. Il nome richiama il colore «dorato» dell’impasto, ricchissimo di uova. Da dessert aristocratico del Nordest è diventato l’eterno antagonista del panettone sulle tavole italiane: dietro la battuta «voi da che parte state?» c’è una storia fatta di imperi, commerci e pasticceri molto ambiziosi.

Personaggi e riti della notte più lunga

7. Babbo Natale, dal vescovo turco all’icona pop

Prima di essere un signore in rosso, Babbo Natale è stato un vescovo dell’odierna Turchia: San Nicola di Myra, vissuto tra III e IV secolo. La tradizione lo descrive generoso con i bambini e con i poveri, tanto da diventare patrono dei piccoli e dei naviganti.

Nel Nord Europa si trasforma in Sinterklaas, poi gli emigranti olandesi portano la figura negli Stati Uniti, dove diventa Santa Claus. Nell’Ottocento un celebre poema lo immagina con slitta e renne; a fine Ottocento le illustrazioni di un vignettista ne definiscono l’aspetto paffuto. Nel Novecento le campagne pubblicitarie di una nota bibita fissano definitivamente cappotto rosso e barba bianca. Intanto, in Italia, continua a convivere con la figura più antica di San Nicola di Bari e con la Befana del 6 gennaio.

8. Messa di mezzanotte, ceppo e Vigilia “di magro”

La messa di mezzanotte nasce nei primi secoli del cristianesimo come veglia notturna a Betlemme. Nel V secolo una celebrazione simile viene istituita a Roma, nella basilica di Santa Maria Maggiore, e diventa il cuore liturgico del 24 dicembre.

Attorno a questo momento sacro ruotano usi molto diversi. In molte zone d’Italia resiste la Vigilia di magro: niente carne, in teoria per penitenza, ma con menù di pesce ed elaborazioni tali da rendere l’“astinenza” un vero trionfo gastronomico. Nel Nord, soprattutto in Veneto e Friuli, sopravvive la tradizione del ceppo di Natale: un grande tronco acceso nel focolare, che deve bruciare lentamente per tutta la notte come augurio di protezione e prosperità.

Quando, la sera del 24, vi ritrovate fra luminarie, piatti di baccalà e programmi su dove andare alla messa, sappiate che state attraversando in poche ore secoli di storia: dai riti pagani del solstizio d’inverno alle liturgie medievali, fino alla versione contemporanea con dress code glitter e foto di gruppo.