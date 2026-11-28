Tra stories, chat e notifiche, il vero triangolo amoroso delle nostre cene non è più a lume di candela ma tra noi, il piatto e lo smartphone: serve un nuovo galateo

Secondo alcune ricerche citate dagli esperti, all’84% delle persone dà fastidio quando l’altro guarda il telefono durante una conversazione. E il 92% è d’accordo sul fatto che guardarsi negli occhi, a tavola, resti fondamentale. Eppure lo sappiamo: il riflesso di prendere lo smartphone a tavola è diventato quasi automatico.

Quattro persone su dieci ammettono di controllare spesso gli aggiornamenti anche mentre sono in compagnia, e quasi altrettante tengono il telefono appoggiato sul tavolo. I linguisti chiamano questa abitudine phubbing: ignorare chi è presente per concentrarsi sullo schermo. Risultato? Siete vicini di sedia, ma lontanissimi nella testa.

Così vicini, così lontani: perché il cellulare a tavola rovina la convivialità

Uno studio dell’Università della British Columbia, a Vancouver, ha invitato oltre 300 persone a cena in piccoli gruppi. A qualcuno è stato chiesto di tenere il telefono sul tavolo, agli altri di tenerlo nascosto. Alla fine, chi aveva lo smartphone a tavola ha giudicato la serata meno piacevole, più noiosa e molto più distraente.

Lo smartphone, insomma, non “salva” le pause imbarazzanti: le crea. Ogni notifica spezza il filo della conversazione, vi porta mentalmente fuori dal ristorante o dalla cucina di casa. Gli psicologi parlano di FOMO, quella paura di perdersi qualcosa online, mentre la cosa che si rischia davvero di perdere è il momento con chi è seduto davanti a voi.

Il nuovo galateo del cellulare al ristorante: 5 regole base

Regola n.1: il cellulare non si appoggia sul tavolo

È la versione contemporanea del gomito sul piatto. Il telefono è sporco, pieno di germi, e la sua presenza a vista manda un messaggio chiarissimo: «Potrei distrarmi da voi in qualunque momento». Va tenuto in borsa, nella giacca o in tasca, con suoneria disattivata.

Regola n.2: modalità silenziosa e niente schermo che lampeggia

Se il telefono deve restare raggiungibile, attivate la modalità silenziosa o “non disturbare”, lasciando solo pochissimi contatti in priorità. Anche un display che si illumina di continuo, appoggiato di lato sulla sedia, ruba attenzione. Il galateo digitale è semplice: ciò che non vedete non vi tenta.

Regola n.3: le vere urgenze si gestiscono con discrezione

Se aspettate una chiamata davvero importante, avvisate subito: «Potrei dover rispondere, mi dispiace». Quando squilla, ci si scusa, ci si alza e si parla fuori dalla sala, il tempo strettamente necessario. Tutto il resto - chat del gruppo, mail, notifiche social - può aspettare tranquillamente fine cena.

Regola n.4: foto e social sì, ma in versione “espresso”

Fotografare un piatto bellissimo è comprensibile. Il galateo del cellulare prevede però uno scatto veloce, senza trasformare il tavolo in un set fotografico. Le condivisioni sui social possono essere rimandate a dopo, quando siete a casa. Se nelle foto compaiono altre persone o bambini, prima si chiede sempre se sono d’accordo.

Regola n.5: priorità assoluta a chi è presente

Una regola tradizionale del bon ton resta intatta: viene prima chi è lì con voi. Rispondere a ogni messaggio mentre l’altra persona parla significa comunicare che il suo tempo vale meno della vostra timeline. Meglio inserire una risposta automatica “richiamo dopo” e tornare alla cena, sguardi compresi.

A casa con partner e figli: educazione digitale a tavola

Il problema non riguarda solo il ristorante. A tavola, in famiglia, il phubbing fa particolarmente danni quando sono i grandi, per primi, a scorrere il telefono tra una forchettata e l’altra. Diverse ricerche sulla genitorialità digitale mostrano che i bambini, in quei momenti, si sentono messi in secondo piano rispetto allo schermo.

Il modo più efficace per educare è dare l’esempio. Potete decidere insieme fasce “phone free”: per esempio, niente cellulare a tavola dalla prima portata al caffè. I telefoni si lasciano in un cestino all’ingresso o in un’altra stanza. Regola fondamentale: vale per tutti, adulti inclusi, altrimenti il divieto ai ragazzi diventa impossibile da far rispettare.

Eccezioni moderne e piccoli trucchi per sopravvivere senza smartphone a cena

Ci sono lavori che richiedono reperibilità costante. In questi casi il bon ton non impone eroismi, ma trasparenza e misura: spiegate subito che potreste dover controllare il telefono, tenetelo comunque lontano dal piatto e limitatevi a poche, rapidissime verifiche. Se si tratta di un pranzo di lavoro, uno sguardo continuo alle notifiche dà comunque un’idea di scarsa concentrazione.

Per tutti gli altri casi, funzionano piccoli trucchi di benessere digitale: spegnere per un’ora le notifiche dei social più “pericolosi”, lasciare il telefono in borsa chiusa, proporre agli amici una cena-sfida senza smartphone, con penitenza simpatica per chi cede per primo. Vi accorgerete che il vero contenuto da condividere, quella sera, saranno le conversazioni che non avete interrotto.

*** 10 cose maleducate che fate senza saperlo (e il galateo non ammette) ***