La lavastoviglie vi salva la serata, ma può rovinare per sempre pentole, coltelli e cristalli. Ecco i 13 oggetti che gli esperti consigliano di tenere ben lontani dai cestelli.

Secondo i test del Good Housekeeping Institute Home Care & Cleaning Lab e le guide di Altroconsumo, un ciclo di lavastoviglie domestica arriva fino a circa 70 °C e usa detersivi molto alcalini. Perfetto per sgrassare piatti e bicchieri di tutti i giorni, un po’ meno per i materiali delicati.

Se il vostro coltello preferito ormai non taglia più, il calice sembra velato o la moka è diventata grigiastra, la colpevole potrebbe essere proprio la lavastoviglie. Prima di riempire ogni spazio libero, vale la pena sapere quali oggetti rischiano di uscirne rovinati.

Perché alcune cose non vanno in lavastoviglie

Una lavastoviglie lavora con acqua molto calda, getti potenti e detersivi aggressivi. Questa combinazione dilata, corrode o graffia alcuni materiali: il legno si gonfia e si spacca, la ghisa arrugginisce, il rame e l’alluminio si macchiano, i rivestimenti antiaderenti si consumano.

Altroconsumo ricorda che i cicli standard oscillano tra 45 e 60 °C, con risciacquo finale più caldo. Per il cristallo e il vetro sottile significa rischio di opacizzazione e micro-scheggiature; per i coltelli di qualità, lama che perde filo molto più in fretta.

Le 13 cose da non mettere mai in lavastoviglie

1. Pentole e padelle in ghisa

Secondo il Good Housekeeping Institute, il lavaggio in lavastoviglie distrugge la famosa “patina” che rende la ghisa naturalmente antiaderente e favorisce la ruggine. Lavatele a mano con acqua calda, poco detersivo, asciugatura immediata e un velo d’olio.

2. Mestoli, spatole e utensili in legno (e bambù)

Il legno assorbe acqua, si deforma, può spaccarsi e trattenere odori. Meglio un lavaggio rapido sotto l’acqua tiepida, con poco sapone, asciugando subito con un panno.

3. Taglieri in legno

In lavastoviglie si imbarcano, si aprono le fibre e diventano meno igienici. Per igienizzarli usate una soluzione di acqua e un cucchiaio di candeggina per litro, sciacquate bene e lasciate asciugare in verticale.

4. Piatti vintage e porcellane decorate

I decori dorati e le finiture delicate non sopportano calore e detersivi forti: con i cicli ripetuti sbiadiscono o si staccano. Trattateli come cimeli: acqua tiepida, detersivo delicato e tanta calma a mano.

5. Schiaccia-aglio e utensili con micro-fori

L’aglio, in forma di pasta, resta incastrato nei fori e spesso resiste anche al getto più potente. Meglio uno spazzolino o una piccola spazzola dedicata, subito dopo l’uso.

6. Tazze termiche e borracce isolate

Il calore può deformare la doppia parete e rovinare l’isolamento; le guarnizioni rischiano di indurirsi o scollarsi. Seguite le indicazioni del produttore, ma quando avete dubbi lavatele a mano e smontate sempre tappi e guarnizioni.

7. Bottiglie e barattoli con etichette di carta

Carta e colla in lavastoviglie si staccano e possono finire nei filtri, riducendo l’efficienza o causando guasti costosi. Staccate prima le etichette e rimuovete gli adesivi con acqua calda e un po’ di olio di gomito.

8. Pentole e teglie in alluminio non rivestito (e moka tradizionale)

Alluminio e detersivi alcalini non vanno d’accordo: superficie che si macchia, si opacizza e può corrodersi. Anche la moka in alluminio cambia colore e gusto del caffè: meglio limitarvi ad acqua calda e poco detersivo neutro, senza abrasivi.

9. Grattugie

I residui di formaggio restano facilmente nei fori, anche dopo un intero ciclo. Passate la grattugia subito sotto l’acqua con una spazzolina; se necessario, lasciate in ammollo pochi minuti e poi risciacquate.

10. Coltelli da chef e coltelli di qualità

Altroconsumo e i produttori di coltelli lo ripetono da anni: in lavastoviglie il filo si rovina, i manici in legno si spaccano e le lame possono scheggiare i cestelli. Lavaggio a mano immediatamente dopo l’uso, asciugatura accurata e via nel ceppo.

11. Pentole, padelle, tazze e stampi in rame

Il rame ama brillare, la lavastoviglie lo rende opaco, macchiato e a volte puntinato. Pulitelo con prodotti specifici oppure con limone e sale, risciacquando bene e asciugando subito.

12. Pentole e padelle antiaderenti

Molti marchi le dichiarano lavabili in lavastoviglie, ma il Good Housekeeping Institute avverte che i cicli ripetuti accorciano la vita del rivestimento. Se volete che l’antiaderente duri, scegliete acqua tiepida, spugna morbida e niente pagliette.

13. Calici in cristallo e vetro pregiato

Il calore e i detersivi possono renderli opachi, con aloni e micro-crepe. Un urto contro altre stoviglie e il danno è fatto. Meglio lavarli a mano in acqua tiepida, con un detersivo delicato, asciugandoli subito con un panno morbido.

Come pulire a mano senza perdere mezza serata

Per legno e bambù la regola è velocità: niente ammolli lunghi, poco detersivo, risciacquo rapido e asciugatura con canovaccio, poi in posizione verticale. Una volta ogni tanto potete passare limone e sale per rinfrescare la superficie.

La ghisa va trattata come una signora un po’ esigente: togliete i residui con carta o spatola, sciacquate velocemente, asciugate sul fornello a fuoco basso e oliate leggermente l’interno con un panno.

Per rame, alluminio e cristallo, puntate su detergenti non abrasivi e panni morbidi. I coltelli lavateli e asciugateli appena finito di cucinare, senza lasciarli nel lavello: bastano pochi secondi e vi dureranno anni in più. Quando non siete certi che un oggetto sia adatto alla lavastoviglie, il manuale del produttore e le etichette sul fondo restano sempre la bussola più sicura.