Gli oggetti anni 90 sono tornati nei carrelli dei millennial italiani. Ma cosa cercano davvero in queste piccole reliquie? Viaggio nei feticci della "Generazione Nostalgia"!

Quando la Generazione Y (anche definita Millenials) ha iniziato a superare i 30 anni, una cosa è successa ovunque: i vecchi scatoloni in cantina sono diventati mini caveau. In mezzo a bollette e newsletter, il vero oggetto del desiderio è tornato a essere il Game Boy, la cassetta dei Lunapop, il Tamagotchi semidistrutto.

Secondo molti esperti di collezionismo, appena una generazione ha un po’ di reddito disponibile corre a ricomprarsi l’infanzia. Non solo per affetto: alcuni di questi oggetti anni 90 sono diventati pezzi da investimento. E se vi riconoscete nel brivido che si prova davanti a una Polly Pocket perfettamente conservata, siete in ottima compagnia millennial.





Perché i millennial stanno ricomprando l’infanzia

La vostra è la generazione cresciuta tra modem 56k e Festivalbar, oggi schiacciata tra notifiche, precarietà e algoritmi. Gli oggetti del cuore anni 90 funzionano come ancore: bastano un pony lilla sulla mensola o un walkman sul comodino per riaccendere un mondo meno complicato.

Il Trend Report di Catawiki, piattaforma di aste online, parla chiaro: il 67% degli intervistati vede una reazione alla “fast culture” usa e getta, mentre l’83% degli esperti indica il collezionismo di oggetti di qualità come tendenza chiave. Non è solo malinconia: è un modo per scegliere pochi pezzi significativi invece di accumulare roba anonima.

Nel caso dei millennial, la scintilla è doppia. Da una parte c’è il bisogno di rassicurazione in un presente instabile, dall’altra la voglia di rallentare. Oggetti lenti, analogici, che costringono a un tempo diverso: una pellicola da 36 pose, l’orologio che fa tic tac, la musicassetta che va riavvolta con la penna.





Gli oggetti anni 90 del cuore: quelli che non mollate





Tamagotchi ed Emiglio: l’invasione dei giocattoli “vivi”

Per molti di voi il primo essere vivente da accudire è stato un Tamagotchi, con tanto di suoneria alle tre di notte. Tra fine anni 90 e primi 2000 ne sono stati venduti oltre 82 milioni, oggi oggetto da collezione. In Italia il fratello maggiore si chiamava Emiglio: il robot telecomandato dei sogni natalizi, che oggi spunta spesso sui marketplace in cerca di una seconda vita.

Game Boy e prime console: il retrogaming come terapia

Il Game Boy, con oltre 118,69 milioni di unità vendute nel mondo, è diventato il santino portatile dei millennial. Cartucce di Pokémon, Tetris, Super Mario: tutto torna. Accanto a lui, la prima PlayStation o il Nintendo 64 occupano un posto fisso nei salotti adulti, usati la sera come antidoto alla giornata su Excel.

Polly Pocket e Mio Mini Pony: i mondi tascabili

Le Polly Pocket originali anni 90, soprattutto i cofanetti Bluebird completi, possono arrivare a valere migliaia di euro: alcune aste citano cifre fino a 10.000 euro per i pezzi rarissimi. Ma il vero valore, per chi le colleziona, è riaprire quelle casette a conchiglia insieme alle amiche di allora. Stesso discorso per i Mio Mini Pony: arcobaleni di plastica, crini da pettinare e album Panini da risfogliare.

Musicassette, walkman e lettori CD: la colonna sonora analogica

Prima delle playlist c’erano le cassette registrate dalla radio, con il conduttore che rovinava l’attacco del ritornello. Oggi molti millennial collezionano musicassette e walkman, oltre ai primi lettori CD portatili. Non per comodità, ma per il rito: scegliere un album, ascoltarlo dall’inizio alla fine, accettare il fruscio come parte dell’esperienza.

Sorprese Kinder e gadget da edicola: l’ossessione in miniatura

Happypotami, Tartallegre, Paciocchini, Crystal Ball: la geografia sentimentale dei vostri anni 90 passa anche dall’edicola e dall’uovo di cioccolato. Collezioni complete di sorprese Kinder possono raggiungere sul mercato dell’usato diverse centinaia di euro, con lotti che arrivano a superare i mille. Ma il vero lusso è avere ancora la vetrinetta in salotto, come quando le sistemavate sul mobile di casa dei genitori.

Swatch e fotocamere a pellicola: il tempo e la memoria

Gli Swatch anni 80-90 sono metà orologio e metà opera d’arte da polso. Quadranti colorati, edizioni firmate da artisti, cinturini trasparenti: oggi hanno fan club dedicati, soprattutto tra i millennial che non vogliono vivere con lo smartwatch al polso. Stesso fascino per le compatte a pellicola: secondo Catawiki le fotocamere analogiche di quegli anni sono tra gli oggetti più ricercati, proprio perché costringono a scegliere pochi scatti e ad aspettare lo sviluppo.

Come iniziare (o riprendere) una collezione da millennial adulto

La buona notizia è che non serve trasformare casa in un museo del giocattolo. Potete partire da tre, quattro oggetti anni 90 davvero vostri: il gioco che non avete mai avuto, la console che avete venduto da adolescenti, il set di Kinder che vi siete pentiti di buttare.

Per cercarli, i luoghi sono sempre gli stessi: mercatini dell’usato, applicazioni e siti di annunci, aste specializzate, ma anche gruppi social di collezionisti. Occhio allo stato di conservazione: scatola originale, accessori completi, manuali e, nel caso delle console, cavi e pad funzionanti fanno la differenza sul prezzo.

La vera scelta però è un’altra: decidere se puntare sull’investimento o sul cuore. Un Tamagotchi graffiato ma vostro vale, emotivamente, più di un esemplare “mint” comprato ieri. In fondo è questo il superpotere dei millennial collezionisti: usare gli oggetti del passato non solo per guardare indietro, ma per sentirsi un po’ più stabili nel presente.