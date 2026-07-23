Sempre più italiani infilano carta stagnola tra banconote e carte di credito per paura delle truffe contactless nei luoghi affollati. Ma funziona davvero questo trucco?

Alzi la mano chi, prima di uscire di casa, avvolge banconote e carte di credito in un foglio di alluminio. No, stavolta la carta stagnola non serve per conservare gli alimenti, ma per proteggerci dalle truffe contactless.

Quello che sembra un trucco da zia iper-sospettosa ha in realtà una spiegazione fisica precisa e un minimo di logica. Ma vale la fatica di stropicciare la carta stagnola ogni volta che pagate? E, soprattutto, è davvero questo il modo più intelligente di proteggere i vostri soldi?

Da dove nasce il trucco delle banconote avvolte nella carta stagnola

Tutto parte dall’esplosione dei pagamenti contactless. In Italia usate sempre di più carte di credito, debito e prepagate con tecnologia NFC: le avvicinate al POS, niente PIN per piccoli importi, transazione fatta in pochi secondi. Comodo, velocissimo, un po’ inquietante.

Nel racconto dei siti che si occupano di sicurezza e curiosità digitali, come Infopositiva, lo scenario tipico è questo: mezzi pubblici affollati, concerti, centri commerciali. Qualcuno gira con un POS portatile ben nascosto e lo avvicina alle vostre tasche, “grattando” pochi euro alla volta senza che ve ne accorgiate.

Qui entra in gioco il foglio di alluminio. Infatti molte persone tengono banconote e carte nello stesso scomparto del portafoglio. Invece di infilare una protezione per ogni singola carta, avvolgono l’intero mazzetto di contanti e plastica nella stagnola e lo infilano così nel portafoglio.

L’idea è semplice: se il segnale radio del POS non riesce a “vedere” il chip contactless, nessuno può farvi addebiti invisibili mentre siete in fila al bar.

Come funziona davvero la “gabbia di Faraday” nel portafoglio

Le carte contactless usano onde radio a 13,56 MHz per dialogare con il lettore: è la tecnologia NFC/RFID di cui sentite spesso parlare. Il POS crea un piccolo campo elettromagnetico, la carta “risponde” inviando i dati necessari alla transazione.

I materiali conduttivi, come l’alluminio, schermano queste onde. È lo stesso principio della cosiddetta gabbia di Faraday: uno “scudo” metallico che blocca o indebolisce il campo elettromagnetico. Nel portafoglio, la carta stagnola diventa la versione fai-da-te di quella gabbia.

Perché funzioni davvero, però, il foglio deve avvolgere completamente il contenuto. Nessun lato scoperto, nessun buco, niente strappi. Basta infatti una lacerazione perché la schermatura perda efficacia, motivo per cui il foglio andrebbe cambiato spesso.

Molti scelgono di avvolgere insieme banconote e carte non tanto per proteggere il contante, quanto per praticità: si crea un unico “pacchetto” da infilare nel portafoglio. Certo, all’apertura alla cassa l’effetto scenico è garantito, e non sempre in senso positivo.

Se volete provarci, la versione meno scomoda è un rettangolo di alluminio poco più grande di un foglio di banconote piegate a metà. Lo chiudete a libro, poi ripiegate i bordi come un pacchetto regalo minimal. L’importante è che nessun angolo resti scoperto.

Ha davvero senso? Cosa dicono gli esperti sulla sicurezza contactless

Gli articoli più prudenti, come quelli di taglio economico-finanziario, descrivono l’alluminio come una soluzione artigianale ma tutto sommato efficace in contesti molto affollati: stazioni, aeroporti, grandi eventi. Un piccolo “extra” per chi è particolarmente ansioso.

Allo stesso tempo, sottolineano che il rischio complessivo di truffe via contactless resta contenuto e che la vera protezione nasce da sistemi bancari, circuiti di pagamento e buone abitudini: notifiche immediate, controllo dei movimenti, blocco rapido della carta in caso di sospetti.

La posizione più netta arriva da Altroconsumo, che già nel 2016 ha dedicato un’inchiesta alle carte contactless. L’associazione definisce il consiglio di avvolgere le carte nella stagnola un’esagerazione: ogni pagamento genera un codice di autorizzazione unico, valido solo per quella transazione, e per effettuare un addebito serve essere davvero a pochi centimetri dal chip.

Altroconsumo cita anche Stefano Zanero, docente di cybersecurity al Politecnico di Milano, che ridimensiona la narrativa dei “ladri col POS in metropolitana”. La tecnologia non è magica né invulnerabile, ma i circuiti di pagamento prevedono tutele importanti per i consumatori.

In altre parole: l’alluminio può rendere un po’ più difficile uno skimming ravvicinato, ma non è la barriera definitiva. E, soprattutto, non vi protegge da truffe online, phishing o furti di dati dai database di terzi.

Alternative più pratiche (e meno vistose) della carta stagnola

Se l’idea del mazzetto argentato vi mette a disagio, le opzioni più eleganti non mancano. Esistono portafogli e porta-card con schermatura RFID integrata: sottili strati di materiale conduttivo cuciti nella struttura, zero fogli che si strappano, look assolutamente normale.

In alternativa ci sono le card schermanti: sembrano normali tessere di plastica, si infilano vicino alle vostre carte e creano una sorta di “muro” protettivo. Costano poco, durano molto di più di un rotolo di stagnola e non obbligano a scartare il portafoglio a ogni pagamento.

La vera difesa, però, passa dalle impostazioni digitali. Attivare le notifiche in tempo reale sull’app bancaria, impostare soglie di importo oltre le quali viene richiesto il PIN, controllare con regolarità gli addebiti: sono tutte mosse che riducono l’impatto di qualsiasi frode.

Per chi usa poco il contactless, un’opzione radicale è chiederne la disattivazione alla banca o alla finanziaria della carta. Oppure tenere nel portafoglio solo le carte davvero indispensabili, lasciando a casa vecchie tessere e doppioni. Meno plastica in giro significa anche meno potenziali problemi.

In definitiva, avvolgere banconote e carte nella carta stagnola può dare una certa sensazione di controllo, quasi un rito scaramantico hi-tech. Ma la vera tranquillità arriva quando unite, alla tecnologia, attenzione quotidiana e qualche scelta organizzativa intelligente.

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