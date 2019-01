Ricche di gusto, le zucchine ripiene sono un piatto cucinato in tutta Italia. Sono infiniti gli ingredienti che si possono utilizzare per la farcitura, carne, formaggio, verdure, pasta o riso, tutti perfetti da abbinare al gusto dolce ma deciso delle zucchine. Ma se cercate un secondo di carne e verdure che, a tavola, mette tutti d’accordo allora le zucchine ripiene con prosciutto cotto e carne trita di Grazia sono quello che state cercando! Perfette sia per chi adora le verdure sia per gli amanti della carne. Provatele subito, sono facili da preparare e di sicuro successo!

60 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

8 NESSUNA zucchine lunghe

200 gr carne di maiale tritata

40 gr prosciutto cotto

70 gr mollica di pane raffermo

1 uovo

70 gr grana grattugiato

q.b. latte

1 cucchiaio timo

q.b. noce moscata

2 cucchiai olio extravergine di oliva

q.b. burro

q.b. sale

q.b. pepe

Come preparare le zucchine ripiene con prosciutto cotto e carne trita

1) Preparate gli ingredienti. Mettete 70 gr di mollica di pane raffermo, spezzettato, in una ciotola e bagnatelo con il latte per farlo ammorbidire. Lavate e spuntate 8 zucchine lunghe di medie dimensioni e dividetele a metà nel senso della lunghezza. Estraete la polpa aiutandovi con uno scavino o un cucchiaino, facendo attenzione a non bucare la buccia e in modo da ottenere delle "barchette".

2) Preparate la farcitura. Sminuzzate la polpa in modo fine e raccoglietela in una ciotola capiente. Aggiungete 200 gr di carne di maiale tritata e mescolate. Unite all’impasto 1 uovo leggermente sbattuto, la mollica di pane sgocciolata e strizzata, 50 gr di grana grattugiato, un pizzico di noce moscata e 1 cucchiaio di timo. Amalgamate gli ingredienti prima con un cucchiaio di legno, poi con le mani inumidite in modo da ottenere un composto omogeneo.

3) Farcite le zucchine e cuocetele in forno. Riscaldate il forno a 200°C e preparate una piastra foderata con carta da forno, unta con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Riempite le zucchine con il composto di carne e, man mano, disponetele sulla piastra; distribuite la superficie delle zucchine qualche fiocchetto di burro e spolverate con il restante grana grattugiato. Mettete la piastra in forno e cuocete le zucchine ripiene con prosciutto cotto e carne trita per circa 30 minuti o fino a quando si forma una leggera crosticina; toglietele dal forno, lasciate riposare 1-2 minuti e servitele calde.