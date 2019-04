Golosissime patate ripiene di formaggio filante e ricoperte da croccante prosciutto crudo alò profumo di timo, per un antipasto a cui sarà difficile resistere. I sandwich di patate con prosciutto crudo, sono facili da preparare e molto buoni, la cottura al forno garantisce una consistenza perfetta.

70 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

20 gr burro

4 patata

qb pepe

qb sale

4 fetta/e prosciutto crudo

200 gr scamorza affumicata

1 mazzo/i timo





Come preparare i sanwich di patate con prosciutto crudo





1) Prendete 4 grosse patate mettetele a cuocere in una pentola di acqua fredda salata, per 40 minuti dal bollore . Nel frattempo tagliate 200 gr di scamorza affumicata a fette.

2) Scolate le patate, lasciatele intiepidire e spelatele, tagliatele orizzintalmente in 3 parti con un coltello molto affilato e sopra le fette centrali metteteci 2 fettine di scamorza, poi chiudete e ricomponete la patata, avvolgetela con una fettina di prosciutto crudo, un rametto di timo e sigillatele con degli stecchini.

3) Preriscaldate il forno a 220°C. Mettete le patate in una teglia imburrata, insaporitele con sale e pepe, cospargetele con le foglioline di timo che restano e infornate per 15 minuti, in modo che il prosciutto diventa croccante e la scamorza si fonde.

4) Togliete le patate dal forno e servitele subito come antipasto.