Le verdure ripiene sono un piatto che mette d’accordo tutti, grandi e piccini, vegetariani e amati della carne o di pesce e, con i giusti accorgimenti, persino chi è in lotta con la bilancia! Tra le tante verdure adatte a essere farcite, le zucchine sono sicuramente le verdure più facili da abbinare a diversi ingredienti e spezie; amate in cucina per il loro sapore dolce e per la loro versatilità. Grazia vi propone le zucchine ripiene con ricotta: gustose, leggere e adatte in ogni occasione sono un secondo piatto o un antipasto sano e genuino con un ripieno a base di formaggio adatto a farcire anche i delicati fiori di zucca o le verdure che più ti piacciono! Provatele subito!

70 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

2 zucchine

4 fiori di zucca

1 uovo

q.b. grana padano grattugiato

200 gr ricotta

q.b. latte scremato

50 gr mollica di pane integrale

1/2 spicchio aglio

q.b. maggiorana

q.b. olio extravergine di oliva

q.b. sale

q.b. pepe

Come preparare le zucchine ripiene con la ricotta





1) Preparate gli ingredienti. Pulite 4 fiori di zucca, tamponandoli con un panno umido, poi apriteli ed estraete il pistillo centrale. Lavate 2 zucchine, asciugatele, spuntatele e dividetele a metà nel senso della lunghezza. Estraete la polpa aiutandovi con un cucchiaino, facendo attenzione a non rompere la buccia; usate la polpa per altre preparazioni e tenete da parte le "barchette".

2) Preparate la farcitura. Ammorbidite 50 gr di mollica di pane integrale con il latte scremato, poi strizzatela e sminuzzatela in una ciotola. Aggiungete 1 cucchiaio di grana padano grattugiato, 200 gr di ricotta, 1 uovo e 1/2 spicchio di aglio spellato e tritato con qualche fogliolina di maggiorana. Regolate di sale e pepe e mescolate gli ingredienti con un cucchiaio di legno per ottenere un composto omogeneo.

3) Riempite le verdure e servite. Riscaldate il forno a 180°C. Foderate una teglia con un foglio di carta da forno e ungetela con un filo di olio extravergine di oliva. Farcite le barchette di zucchine e i fiori di zucca con il composto di ricotta, aiutandovi con un cucchiaino o con la tasca da pasticciere. Disponete sulla teglia prima le zucchine ripiene e cuocetele in forno per 20 minuti, poi aggiungete i fiori di zucca farciti e completate la cottura degli ortaggi per altri 10 minuti. Sfornate le zucchine ripiene con la ricotta e servitele calde o tiepide, insieme ai fiori di zucca farciti.