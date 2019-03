Un secondo piatto sfizioso che unisce la cremosità dell'uovo con la croccantezza del bacon creando un'armonia perfetta per il palato. Nei paesi anglosassoni viene servito come nutriente colazione. Le uova strapazzate con becon sono facilissime da preparare e pronte in soli 20 minuti, ideali per una cena informale, sono perfette da accompagnare con fette di pane tostato.