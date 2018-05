Un secondo piatto ideale anche per chi segue una dieta vegetariana e per chi è attento alla linea. Il tortino di verdure al forno è una scelta sana e adatta a tutta la famiglia. Fibre, sali minerali e antiossidanti regalano a questo gustoso e colorato piatto tantissima salute

220 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

4 pomodori maturi

3 zucchine

2 melanzane rotonde

1 peperone rosso

1 peperone giallo

1 spicchio aglio

1 rametto timo

qb basilico

qb olio extravergine d'oliva

qb zucchero

qb sale

qb pepe

Come preparare il tortino di verdure al forno





1) Scottate 4 pomodori per 1 minuto, passateli poi sotto l'acqua fredda corrente. Spellateli, togliete semi e riducete la polpa a spicchi. Quindi, metteteli su una placca rivestita di carta da forno, spolverizzateli con un po' di sale e di pepe, un po' di zucchero e metà delle foglie di 1 rametto di timo. Cuocete in forno caldo a 100° C per 2 ore. Lasciate intiepidire.

2) Lavate e spuntate 2 melanzane tonde e 3 zucchine. Tagliate le melanzane nel senso della larghezza a fette di 1,5 cm di spessore. Quindi, cuocetele su una piastra spolverizzata di sale per circa 4 minuti. Marinate, dunque, le zucchine a cubetti insieme a 1 spicchio d'aglio spellato e schiacciato, foglie di basilico spezzettate e un po' d'olio xtravergine d'oliva.

3) Lavate 1 peperone rosso e 1 peperone giallo, metteteli su una teglia rivestita con carta da forno e abbrustoliteli sotto il grill per 40 minuti, su ogni lato, fino a far staccare la pelle. Fateli intiepidire e poi spellateli, dunque affettateli a falde. Mettete i peperoni su fogli di carta assorbente.

4) Scaldate un tegame antiaderente e spolverizzato con sale fino. Cuocete le zucchine per 1-2 minuti insieme alle foglioline di timo rimaste, mescolando. Mettete da parte.

5) Ungete una teglia rotonda con un po' d'olio extravergine d'oliva e mettete alla base strato di fette di melanzana. Coprite con metà delle zucchine e, poi, con uno strato di pomodori al forno e uno di peperoni gialli. Coprite con un altro strato di zucchine, uno di melanzane e, quindi, uno di peperoni rossi. Fate insaporire in frigorifero per 3 ore.

6) Prima di servire, passate il tortino in forno già caldo a 160° C. Sfornateo e rovesciatelo al centro di un piatto.