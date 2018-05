Le tortillas ripiene per burrito sono una vera delizia, sfiziose e perfette per qualsiasi tipo di menu. Possono diventare l'idea vincente per una festa di compleanno all'aperto, all'ora dell'aperitivo ma sono anche, a tutti gli effetti, un secondo piatto. Si abbinano a una birra fresca, chiara o scura a piacere

30 MINUTI

Ingredienti per 8 persone

300 gr farina di mais macinata fine

450 gr polpa di manzo macinata

1 cipolla

1 spicchio spicchio d'aglio

qb salsa Worcester

qb peperoncino in polvere

qb cumino in polvere

2 pomodori

6 foglie lattuga

200 gr formaggio

qb olio extravergine d'oliva

qb salsa tex-mex

qb sale

Come preparare le tortillas ripiene per burrito





1) Spellate e tritate finemente 1 spicchio d'aglio e 1 cipolla. Quindi, lavate e spellate 2 pomodori, togliete i semi e fateli a tocchetti. Grattugiate, dunque, 200 gr di formaggio olandese, usando una grattugia a fori grossi. Infine, lavate e asciugate 6 foglie di lattuga.

2) Unite 300 g di farina di mais macinata fine a sale e acqua tiepida necessaria per avere un impasto morbido. Fatelo riposare per 30 minuti, dunque suddividetelo in 8 parti. Stendetelo con il mattarello con uno spessore di circa 3 mm, in forma rotonda. Cuocete le tortillas su entrambi i lati, usando un tegame antiaderente caldo. Quindi, fate riposare coperte da un telo.

3) Rosolate cipolla e aglio in 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, unite 450 gr di polpa di manzo macinata e fate soffriggere sgranandola bene. Poi condite con sale, pepe, 1 cucchiaio di peperoncino, un po' di cumino e salsa Worcester. Fate cuocere per 10 minuti.

4) Un po' prima di ultimare la cottura della carne, scaldate le tortillas per 3 minuti in forno caldo o in un tegame antiaderente, distribuitevi quindi la carne, il pomodoro, il formaggio grattugiato e le foglie di lattuga spezzettate. Arrotolate le tortillas a forma di cannolo e avvolgetele per metà, prima con un foglio di alluminio e poi con un tovagliolo colorato. Accompagnate con salsa tex-mex.