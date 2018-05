Le tortillas con pollo sono una vera bontà, un secondo piatto goloso e anche un piatto unico per un pranzo in famiglia. Verdure, carne e farina di mais, infatti, le rendono una pietanza completa. Ideali da gustare anche nelle grigliate all'aperto

Ingredienti per 4 persone

2 spicchi aglio

qb olio d'oliva

qb pepe

1/2 peperone rosso

1/2 peperone giallo

1/2 peperone verde

1 lime

400 gr petto di pollo

1 cipolla rossa

qb salsa messicana

qb salsa worcester

150 gr farina di mais

Come preparare le tortillas con pollo





1) Prendete 400 gr di petto di pollo ed eliminate le parti grasse o dure. Quindi, fatelo a listarelle. Aggiungete, poi, 2 spicchi d'aglio affettati e pepe. Irrorate con il succo di 1 lime e salsa Worcester a piacere. Amalgamate il tutto e lasciate marinare in frigorifero per 2-3 ore.

2) Unite 150 gr g di farina di mais macinata fine a sale e acqua tiepida necessaria per avere un impasto morbido. Fatelo riposare per 30 minuti, dunque suddividetelo in 4 parti. Stendetelo con il mattarello con uno spessore di circa 3 mm, in forma rotonda. Cuocete le tortillas sui entrambi i lati, usando un tegame antiaderente caldo. Quindi, fate riposare coperte da un telo.

3) Lavate 1/2 peperone rosso, 1/2 peperone giallo e 1/2 peperone verde. Fate i peperoni a listarelle. Quindi, rosolateli con 1 cipolla rossa a fette per circa 8 minuti in un tegame antiaderente. Scolate la carne dalla sua marinata e fatela cuocere insieme alle verdure per 2 minuti. Condite con un po' di olio e salsa messicana. Scaldate le 4 tortillas, farcitele con il ripieno e arrotolatele.