Pochi ingredienti, genuini e nutrienti, per un piatto tipico della gastronomia spagnola. La tortilla di patate spagnola è un secondo piatto perfetto per ogni occasione, diventando anche il piatto unico sfizioso per un picnic all'aperto o per un aperitivo, tagliata a spicchi

50 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1 kg patate

2 cipolla

8 uova

1 rametto rosmarino

4 cucchiai olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare la tortilla di patate spagnola



1) Sbuccia 1 kg di patate, lavatele e poi asciugatele bene. Fatele, dunque, a fettine di 1/2 cm. Lessatele in abbondante acqua salata, per circa 4 minuti fino a che saranno cotte ma al dente. Poi, spellate 2 cipolle e fatele ad anelli sottili.

2) Rosolate in un tegame gli anelli di cipolla con 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, unite le patate e 1 rametto di rosmarino sgranato, regolate di sale e pepe. Fate cuocere a fuoco medio per 3 minuti, mescolando. Spegnete, quindi, il fuoco e fate raffreddare.

3) Sbattete 8 uova con una frusta in una terrina con un po' di sale e abbondante pepe. Aggiungete le patate e le cipolle, dunque mescolate con delicatezza per amalgamare il tutto.

Versate, poi, il composto in una teglia rotonda rivestita con carta da forno, inumidita e strizzata. Livellate e cuocete in forno caldo a 180° C per 25-30 minuti.