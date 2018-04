Un piatto originale, capace di stupire gli ospiti. Ingredienti genuini e preparazione semplice: lo sformato di fagiolini verdi è perfetto accompagnato da formaggi e verdure di stagione. E si abbina a un buon bicchiere di rosso mosso

65 MINUTI

Ingredienti

1 cucchiaio burro

1 kg fagiolini

qb aceto di mele

qb noce moscata

2 rametti maggiorana

7 cucchiai olio di oliva

50 gr pecorino romano

qb pepe

60 gr pinoli

qb sale

4 uova

qb pane grattugiato

50 gr parmigiano

2 scalogno

Come preparare lo sformato di fagiolini verdi





1) Mettete in ammollo 30 g di pinoli in acqua fredda. Quindi, pulite bene 1 kg di fagiolini verdi e lessateli per 7-8 minuti in acqua salata. Intanto, spellate e sminuzzate 1 scalogno e mezzo, fatelo quindi stufare in un tegame con 30 gr di pinoli e 4 cucchiai di olio d'oliva.

2) Aggiungete i 2/3 dei fagiolini e lasciateli insaporire per 3 minuti circa, aggiustate poi di sale e pepe. Passate il composto al mixer insieme a 4 uova, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, 50 g di pecorino romano grattugiato, le foglioline di 2 rametti di maggiorana e un po' di noce moscata a piacere.

3) Versate questo composto in uno stampo rotondo di 22 cm di diametro,rivestito di carta da forno indumidita, strizzata, imburrata e ricoperta di un velo di pangrattato. Dunque, sgocciolate i pinoli messi in ammollo e asciugateli. Distribuite i pinoli sulla superficie in modo uniforme e cuocete lo sformato in forno caldo a 180° C per circa 40 minuti.

4) Sfornate lo sformato e fatelo intiepidire. Servite la pietanza a piccole fette insieme ai fagiolini restanti, dopo averli conditi con lo scalogno avanzato, 3 cucchiai di olio d'oliva, 1 cucchiaio di aceto di mele, sale e pepe.