Rientro dalle vacanze, valigia in corridoio e sindrome da rientro che bussa alla porta: il caos sembra inevitabile. Qui trovate un metodo in pochi step per svuotarla senza stress e alleggerire casa e testa.

Trolley ancora in corridoio, sabbia che cade dai costumi infilati alla rinfusa, voi che fate finta di non vederlo passando di lato. Il vero rientro dalle vacanze non è quando si torna in ufficio, ma quando si trova il coraggio di disfare la valigia.

Nel frattempo la sindrome da rientro lavora: malinconia, zero voglia di affrontare bucati e scarpe infangate. La buona notizia è che potete trasformare questo momento in un piccolo rituale soft, con un metodo a step che alleggerisce testa e casa.

Prima ancora di aprirla: organizzate la scena

Prima regola: niente valigia sul letto. Durante il viaggio ha toccato pavimenti, bagagliai, marciapiedi. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità molti microrganismi sopravvivono per ore o giorni sulle superfici più maneggiate, quindi meglio tenerla lontana da lenzuola e cuscini.

Appoggiatela su una sedia robusta, un tavolo o un poggia bagaglio e, se usate un mobile delicato, stendete prima un telo. Poi preparate la “postazione”:

- un sacco o cesto per il bucato sicuro

- uno per i capi puliti da arieggiare

- uno per lavaggi speciali (a mano o a secco)

- un cestino per accessori, beauty, elettronica.

Ultimo trucco anti panico: impostate un timer da 15-20 minuti. L’obiettivo non è “finire tutto”, ma fare un blocco alla volta.

Step 1: vestiti fuori, ma con ordine

Aprite la valigia e tirate fuori solo l’abbigliamento. Dividete in tre pile:

- sporco senza dubbi

- pulito ma sgualcito

- capi nuovi comprati in viaggio.

I vestiti ancora puliti vanno fatti respirare in una stanza ventilata per qualche ora, appesi su grucce o stesi bene. Se hanno preso un po’ di odore di chiuso, un passaggio veloce di vapore li rinfresca. I capi nuovi è meglio lavarli prima di farli entrare davvero in guardaroba.

Rientro dal mare? Costumi, teli, parei e cappelli di paglia vanno scossi all’aperto con cura: la sabbia che resta nei tessuti può finire nel filtro della lavatrice e intasarlo. Poi metteteli nel sacco del bucato “prioritario”.

Ora organizzate i lavaggi: separate per colore (bianchi, chiari, scuri) e per tessuto (cotone, delicati, sintetici). Non strafate caricando il cestello: rischiate capi poco puliti e più stropicciati. Cominciate dagli indumenti che vi serviranno subito per lavoro, scuola o palestra. Il resto può aspettare uno o due giorni, senza sensi di colpa.

Step 2: scarpe, borse, beauty & oggetti vari

Quando i vestiti sono smistati, tocca a tutto il resto. Per non ritrovarvi con cavi e orecchini ovunque, usate il metodo a cestini: uno per elettronica e caricabatterie, uno per bigiotteria, uno per cosmetici e profumi, uno per farmaci e kit di pronto soccorso da viaggio.

Le scarpe vanno separate subito dagli abiti. Passate un panno umido sulle suole per togliere fango, polvere o sabbia, soprattutto se sono state in spiaggia. Le sneakers, se lavabili, finiscono nella prossima lavatrice; pelle e cuoio preferiscono prodotti specifici e poca acqua.

Le borse che usate ogni giorno meritano una pulita rapida all’esterno e uno svuotamento serio delle tasche interne. Quelle solo da viaggio potete sistemarle dopo, ma almeno togliete ricevute, cartine, fazzoletti.

Il beauty case è strategico: rimettete subito in bagno i prodotti che usate ogni giorno, così la routine torna al suo posto. Quello che è solo “da viaggio” potete ricomporlo in un mini set pronto da riporre, controllando nel frattempo le scadenze di solari, medicinali e stick dopo puntura.

Step 3: pulire e riporre la valigia

A questo punto dovrebbe essere quasi vuota. Controllate bene ogni tasca, doppio fondo e comparto nascosto: è lì che si perdono spesso documenti, orecchini, monete straniere.

Per la pulizia interna, eliminate prima residui visibili e briciole. Se l’interno è in tessuto, passate un aspirapolvere con beccuccio sottile, poi un panno appena inumidito con acqua tiepida e un detergente delicato. Su pelle o materiali molto delicati meglio un prodotto specifico.

L’esterno delle valigie rigide si pulisce con un panno morbido e acqua leggermente saponata; quelle in tessuto con un detergente neutro e poca acqua, insistendo su maniglie e ruote, che sono le più esposte allo sporco. Qualunque sia il materiale, lasciate asciugare completamente aperta prima di chiuderla.

Per riporla scegliete un posto asciutto, lontano da fonti di umidità. Se avete più valigie, infilate le piccole dentro le grandi e coprite tutto con un telo o un sacco traspirante: le protegge da polvere e vi fa guadagnare spazio.

Versione express per rientri serali (e famiglie stanche)

Se tornate tardi, con bambini crollati sul sedile, non è realistico pensare di disfare tutto. In dieci minuti, però, potete evitare il caos dei giorni successivi:

- tirate fuori solo beauty case, pigiami e biancheria sporca del giorno

- recuperate documenti, soldi, device e chiavi

- spostate la valigia in una stanza “neutra”, non in ingresso.

Il giorno dopo basteranno due o tre blocchi da 15 minuti per seguire gli step senza esaurirvi. In famiglia, dividete i compiti: ognuno svuota la propria parte di valigia, i più piccoli possono portare i costumi nel cesto del bucato o rimettere a posto i propri giochi. Così non tutto il peso del rientro grava sulla solita persona e la sindrome da rientro fa un po’ meno paura.

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