Un secondo di mare leggero e saporito, un tenero filetto di pesce servito sopra un letto di delicati pisellini al burro, il piatto perfetto da portare in tavola per una cena informale. Il pesce con piselli in umido è facilissimo e veloce da preparare, ottimo da gustare accompagnato da un bicchiere di vino bianco fresco. In alternativa al baccalà potete utilizzare il filetto di merluzzo, pangasio o persico, il piatto viene altrettanto buono. Un consiglio è di aggiungere qualche fogliolina di prezzemolo tritato direttamente nel piatto.