Un secondo di pesce, semplicissimo e leggero, ideale per le occasioni speciali, stupirete i vostri ospiti con il sapore unico che solo l'orata in crosta di sale grosso può dare. E' facile da preparare e pronta in poco più di mezz'ora, è cotta al forno e servendola a teneri filetti, porterete in tavola un piatto di mare eccellente.