Le melanzane sono una delle verdure più versatili in cucina e sono protagoniste indiscusse di questa ricetta di Grazia: le melanzane ripiene di carne trita! Un secondo piatto dal gusto rustico e appetitoso, perfetto da portare in tavola in qualsiasi occasione: hanno la forma di deliziose barchette, sono cotte al forno e farcite con un ripieno di carne di vitello, insaporito con provolone piccante e crescione che donano alla pietanza un caratteristico aroma dolciastro e un leggero sapore acidulo e pungente. Provatele non vi lasceranno delusi!

50 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

4 melanzane (piccole)

300 gr carne macinata di vitello

1 uovo

3 cipollotti

40 gr crescione

10 gr provolone piccante grattugiato

olio extravergine d'oliva

1 peperoncino

sale

Come preparare le melanzane ripiene di carne trita

1) Svuota le melanzane. Lavate 4 piccole melanzane, asciugatele e tagliatele per la lunghezza togliendone circa 1/4 per ricavare delle calotte. Svuotate le barchette di melanzana con uno scavino lasciando 1 cm di polpa attaccata alla buccia. Rosolate la polpa di melanzana in padella con un filo di olio evo, sale e 2-3 cucchiai di acqua. Schiacciatela bene con la forchetta e lasciate intiepidire.

2) Prepara il ripieno. Mettete 300 gr carne macinata di vitello in una ciotola e aggiungete 1 uovo, 3 cipollotti tritati, 40 gr di crescione, 5 gr di provolone piccante e la polpa di melanzana che avete preparato. Regolate di sale e aggiungete 1 peperoncino spezzettato e privato dei semini interni. Amalgamate bene gli ingredienti per ottenere un composto omogeneo.

3) Completate e servi. Farcite le barchette di melanzane con il composto ottenuto e disponetele su una placca foderata con carta da forno bagnata e strizzata. Distribuite sulle melanzane ripiene il provolone tenuto da parte e un filo d’olio e cuocetele con le calotte a parte in forno a 180° per 30-40 minuti. Lasciate intiepidire e servite le melanzane ripiene di carne trita sui piatti da portata con le calotte accostate.