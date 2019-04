Sfiziosi involtini da servire come secondo piatto, dal ripieno soffice e gustoso di formaggio fresco e verdure. Gli involtini di prosciutto e formaggio sono facili da preparare, teneri e filanti, piacevolmente irresistibili, sono leggeri e originali, molto apprezzati da grandi e bambini.

45 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

qb burro

qb olio di oliva

1 patata

qb pepe

500 gr spinaci

8 fetta/e prosciutto cotto affumicato

4 fetta/e formaggio fondente





Come preparare gli involtini di prosciutto cotto e formaggio





1) Sbucciate, lavate e tagliate a tocchetti 1 patata e mettetela a cuocere in una penntola di acqua bollente salata per 12 minuti. Scolatela e schiacciatela con una forchetta in una terrina.

2) Mondate 500 gr di spinaci, lavateli, scolateli e metteteli a stufare in un tegame senza aggiungere acqua ma solo una presa di sale. Scolateli, strizzateli, tritateli e rimetteteli nel tegame con un filo d'olio, sale e pepe, mescolate bene per farli insaporire, spegnete lòa fiamma e uniteli nella terrina con le patate e amalgamate bene il tutto.

3) Stendete 8 fette di prosciutto cotto affumicato su un ripiano e spalmateci sopra il composto di spinaci, arrotolatele poi per formare gli involtini.

4) Riscaldate il forno a 200°C. Imburrate una pirofila, adagiate gli involtini e su ognuno disponete mezza fettina di formaggio fondente e infornate per 10 minuti. Quando il formaggio risulterà fuso, toglietete dal forno e servite subito.