Un secondo piatto di carne bianca e verdura, leggero e saporito, ideale per un pranzo informale, anche da consumare in ufficio. L'insalata di pollo con barba di frate e carciofi, è un piatto salutare e nutriente che potete accompagnare con un buon bicchiere di vino bianco.

100 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

2 mazzetto/i barba di frate

qb olio di oliva extravergine

2 rametto/i rosmarino

qb sale

1 pollo intero

20 pomodorino

1 porro

qb prezzemolo

2 limone

3 carciofo

1 carota

1 gambo/i sedano coste

2 rametto/i timo





Come preparare l'insalata di pollo con barbe di frate e carciofi





1) Riempite una pentola con 2 litri di acqua e metteteci dentro, la carota sbucciata, il porro e il sedano puliti, legati da 2 rametti di rosmarino e 2 di timo, la scorza del limone tagliata a strisce e il prezzemolo. Fate bollire e poi unite 1 pollo intero lavato, di circa 1 kg, insaporite con il sale e lasciate cuocere per 1 ora a fiamma bassa.

2) Prendete 2 mazzetti di barba di frate, lavatela, mondatela e togliete le estremità più dure. Pulite 3 carciofi, tagliateli a spicchi sottili, eliminate il fieno e metteteli in una ciotola con acqua e succo di limone. Mettete poi una pentola d'acqua salata sul fuoco e appena bolle, fate cuocere le barbe di frate per 5 minuti e scolatele con un mestolo forato. Nella stessa acqua fate cuocere anche i carciofi per 6-7 minuti e scolateli.

3) Lasciate insaporire il pollo nel brodo per 10 minuti a fiamma spenta, scolatelo e togliete pelle e ossa. Mettete nei piatti la barba di frate, il pollo fatto a pezzetti, i carciofi e i pomodorini. Condite con il succo di limone filtrato, le foglioline di timo, una presa di sale, qualche cucchiaio di olio e servite subito.