Uno sfizioso secondo piatto di mare, tipico del sud Italia e delle isole, gustoso e croccante perfetto per il menù della Vigilia di Natale. La frittura di pesce è perfetta per assaporare una vasta varietà in un unico piatto, l'utilizzo dell'olio di oliva garantisce leggerezza, resistendo meglio alle alte temperature la vostra frittura sarà anche più salutare. A piacere potete accompagnare il piatto con patatine fritte o una fresca insalata, degustandolo con una buona birra fresca.

90 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

qb accighe o alici

qb calamaro

qb olio d'oliva

qb seppia

qb sogliola

qb polpo

qb farina

qb gamberetto

qb gambero

qb merluzzo

qb triglia





Come preparare la FRITTURA DI PESCE





1) Pulite accuratamente 1500 g di pesce misto, toglite le squame e le interiora ai pesci (sogliole, merluzzo, acciughe e triglie). I crostacei (gamberi e gamberetti) sceglieteli di piccole dimensioni e lasciategli il guscio. Ai molluschi (calamari, seppie e polpi) separate i tentacoli dalle sacche e toglite l'osso, l'occhio e il dente, procedete tagliando ad anelli le sacche e a metà i ciuffi più grandi.

2) Lavate tutto il pesce sotto acqua corrente e asciugatelo accuratamente con carta assorbente e infarinatelo delicatamente, facendo attenzione a tenerlo separato per tipologia in modo da popterli friggere separatamente. Setracciate il pesce delicatamente in modo da eliminare la farina in eccesso.

3) Scaldate abbondante olio d'oliva in un tegame a bordi alti e procedete con la frittura del pesce, quando risultano dorati scolateli e adagiateli su carta assorbente per farli asciugare.

4) Salate e servite il pesce subito ben caldo.