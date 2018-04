Un secondo piatto perfetto quando si desidera cambiare veste al tradizionale abbinamento tra asparagi e uova. Il fritto misto di asparagi e uova è ottimo accompagnato da un'insalata fresca di stagione, bruschette e una birra artigianale

85 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

800 gr asparagi

6 uova

250 gr mozzarella di bufala

3 acciughe sott'olio

50 ml panna fresca

50 ml latte

qb pangrattato

qb aceto di vino bianco

qb olio per friggere

qb sale

qb pepe

Come preparare il fritto misto di asparagi e uova







1) Tagliate 250 gr di mozzarella di bufala a pezzetti e frullatela insieme a 50 ml di latte per fare una mousse. Quindi, unite anche 3 filetti d'acciuga sgocciolati e tritati, un po' di pepe e 50 ml di panna montata incorporata dal basso verso l'alto senza mescolare. Mettete tutto in frigorifero.

2) Pulite 800 gr di asparagi, eliminando la parte più dura alla base ma lasciando il gambo, che poi dovrete spellare. Lavateli e fateli cuocere al vapore per 15 minuti. Quindi, fate bollire per 8 minuti anche 4 uova in acqua e 1 cucchiaio di aceto di vino bianco. Scolate le uova, raffreddate e tagliatele, sgusciate, a metà per la lunghezza.

3) Sbattete le 2 uova restanti insieme a sale e pepe. Impanate gli asparagi prima nelle uova sbattute poi nel pangrattato. Fate la stessa cosa con le uova sode. Dunque, friggete tutto in abbondante olio bollente, scolate e mettete su carta per fritti o assorbente. Servite insieme alla mousse di mozzarella.