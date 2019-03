La frittata è un ottimo secondo piatto, specialmente nella versione vegetariana, ripiena di verdura e insaporita dalle spezie, è perfetta per tutte le occasioni, anche da servire a quadrotti come antipasto. La frittata di albumi con zucchine e curcuma è facile da preparare, gustosa e soffice.

60 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

500 gr zucchine novelle con il fiore

8 albume

40 gr parmigiano reggiano grattugiato

1 spicchio/i aglio

1 ciuffo/i prezzemolo

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

qb curcuma





Come preparare la frittata di albumi con zucchine e curcuma





1) Prendete 500 gr di zucchine, staccate i fiori, lavate le bene, spuntatele e tagliatele a rondelle sottili, poi con un panno umido pulite i fiori, privati del pistillo e del gambo e tagliateli a striscioline. Spellate 1 spicchio d'aglio e tritatelo. Lavate 1 ciuffo di prezzemolo, asciugatelo su un panno da cucina e tritatelo

2) Mettete sul fuoco una padella di 24 cm di diametro, scaldate 1 cucchiaio di olio extravergine d'oliva e fate imbiondire l'aglio, unite i fiori e le zucchine e fate cuocere a fiamma vivace per 10 minuti. Insaporite con sale, pepe e il prezzemolo e togliete la padella dal fuoco.

3) In una grossa terrina, sbattete 8 albumi con 40 gr di parmigiano reggiano grattugiato, la curcuma, sale e pepe e infine aggiungete le zucchine.

4) Rimettete sul fuoco la padella in cui avete cotto le zucchine e scaldate 2 cucchiai di olio, unite poi il composto di albumi e fateli cuocere fino a quando di rapprendono. Continuate la cottura per 5-6 minuti e poi coprite con un coperchio senza bordi, capovolgete la frittata e fatela scivolare nuovamente nella padella, dopo averla passata con scottex da cucina e averci versato altri 2 cucchiai di olio. Fatela cuocere ancora per 2 minuti e poi servitela tiepida su un piatto da portata.