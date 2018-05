Un ottimo secondo piatto, perfetto anche per chi è a dieta e per i vegetariani. La frittata con fiori di zucchina e asparagi si può gustare caldo o tiepida. Ricca di proteine e fibre, è una pietanza salutare per tutta la famiglia. Per i più golosi, o per un picnic, si abbina a salumi, formaggi e vino rosso o birra artigianale

50 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

250 gr asparagi

500 gr biete

16 fiori di zucca

80 gr grana grattugiato

4 uova

300 gr ricotta

qb noce moscata

60 gr burro

1 cucchiaio farina

qb sale

qb pepe

Come preparare la frittata con fiori di zucchina e asparagi





1) Lessate 500 gr di biete in poca acqua bollente salata, scolatele e strizzatele bene. Quindi, tritatele finemente. Pulite, ora 16 fiori di zucchina con un telo leggermente inumidito. Pulite anche 250 gr di asparagi, togliete il gambo duro e tagliate la parte verde e le punte a rondelle. Mettete gli asparagi nel cestello del vapore e fateli cuocere per 5 minuti.

2) Fondete in un tegame antiaderente 30 g di burro, aggiungete le verdure e fate insaporire. Aggiustate di sale e pepe. In una terrina, poi, unite 300 gr di ricotta, 4 uova sbattute, 80 gr di grana grattugiato, le verdure, sale, pepe e un po' di noce moscata.

3) Scaldate il forno a 200° C. Ungete 4 pirofile individuali con un po' di burro, versate il composto e mettete in forno caldo per 25-30 minuti.