Un secondo piatto adatto anche a chi segue una dieta vegetariana. I fiori di zucchina ripieni sono ottimi anche come antipasto e per accompagnare l'aperitivo. Da provare con una birra artigianale fresca

40 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

16 zucchinette novelle con fiori

1 vasetto trito ai funghi

1 ciuffo maggiorana

40 gr grana rattugiato

50 gr farina

2,5 dl latte

3 uova

30 gr burro

qb pangrattato

qb olio per friggere

qb sale

Come preparare i fiori di fiori di zucchina ripieni





1) Fondete 30 gr di burro in una casseruola, aggiungete quindi 50 gr di farina tutta insieme e mescolate per 2 minuti. Poi versate 2,5 dl di latte e lavorate con una frusta, aggiustate di sale e unite dunque 1 vasetto di trito di funghi. Cuocete la besciamella per 5 minuti, mettetela in una terrina e fatela raffreddare.

2) Unite alla besciamella anche 40 gr grana grattugiato, 1 uovo e le foglie di 1 ciuffo di maggiorana tritate, mescolate bene e aggiustate di sale. Pulite 16 fiori di zucchina senza staccarli dalle zucchine e farciteli parzialmente con la besciamella, richiudete poi i petali attorcigliandoli.

3) Immergete i fiori nelle uova restanti sbattute con un po' di sale, poi passateli nel pangrattato. Friggete sia i fiori sia le zucchinette in olio bollente, scolateli su carta da cucina o per fritti e servite.