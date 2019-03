Un secondo piatto di carne bianca, insaporita dalle spezie e dalla lunga marinatura, reso particolare dall'aggiunta dell'uva, è perfetto da servire nei giorni di festa. Il coniglio in salmì è facile da preparare e molto gustoso, leggero e dalla carne tenera verrà molto apprezzato.

95 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

2 foglia/e alloro

1 cannella stecca

1 coniglio

1 gambo di sedano

3 ginepro bacche

qb olio di oliva

qb sale

qb pepe

qb uva nera

1 l vino barolo

3 cucchiaio/i farina

1 carota

6 chiodi di garofano

1 cipolla





Come preparare il coniglio in salmì





1) Tagliate a pezzetti 1 gambo di sedano, 1 carota e 1 cipolla sbucciate. Mettete a marinare il coniglio, lavato e tagliato a pezzi, in una ciotola con le verdure, la foglia di alloro, 1 stecca di cannella, 6 chiodi di garofano e 3 bacche di ginepro, coprite con 1 litro di Barolo, coprite con la pellicola e riponete il contenitore in frigo per circa 12 ore.

2) Scolate il coniglio e passatelo nella farina, scaldate una padella unta d'olio e mettete a rosolare la carne in modo da farla dorare su ogni lato, poi unite la marinata e insaporite con una presa di sale e una macinata di pepe. Lasciate cuocere per 1 ora e mezza a fiamma bassa con il coperchio.

3) Quando la carne è cotta, prelevatela dalla padella e conservatela al caldo, passate con il passavedura il fondo di cottura e rimettetelo in padella con i pezzetti di coniglio, unite gli acini di uva nera lavati e lasciate insaporire mescolando per qualche minuto e servite subito.